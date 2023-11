“Il nuovo allenatore è Hernan Crespo”: l’annuncio è tanto inaspettato quanto esplosivo | C’è già la presentazione

Dopo i risultati altalenanti, la società esonera il suo allenatore. Arriva Hernan Crespo per la gioia dei tantissimi tifosi.

Hernan Crespo è un ex calciatore argentino che ha avuto una carriera di successo sia in Italia che a livello internazionale. E’ nato il 5 luglio 1975 a Florida in Argentina. Ha iniziato la sua carriera calcistica con il River Plate ed ha contribuito alla vittoria di diversi titoli nazionali con questa squadra prima di attirare l’attenzione dei club europei.

Nel 1996, l’ex attaccante ha fatto il salto di qualità giungendo in Europa, precisamente al Parma. Con la squadra dell’Emilia-Romagna, ha raggiunto l’apice della sua carriera, vincendo la Coppa UEFA nel 1999 e la Supercoppa UEFA nello stesso anno.

Ha anche contribuito alla vittoria della Coppa Italia della Coppa UEFA nella stagione 1998-1999. Dopo la sua esperienza con il Parma, Crespo ha giocato per diversi club europei tra cui la Lazio, l’Inter, il Chelsea e poi al Milan.

Durante il suo periodo londinese, ha vinto ben due titoli di Premier League. Nel 2008, Hernan è tornato in Argentina per giocare nella squadra che lo aveva lanciato, il River Plate. Ha contribuito al calcio argentino prima di concludere la sua carriera da calciatore.

La sua grande esperienza al servizio della nazionale

Crespo ha anche avuto un importante carriera internazionale di successo con la nazionale argentina. Ha partecipato a diverse edizioni della Coppa America e dalla Coppa del Mondo FIFA. Ha segnato goal cruciali nelle competizioni internazionali ed ha rappresentato la sua Nazione in molte partite memorabili.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto diversi riconoscimenti individuali. Dopo il ritiro dal calcio giocato è diventato allenatore muovendo i suoi primi passi con la primavera del Parma nella stagione 2014-2015 per poi passare al Modena nella stagione successiva.

Crespo pronto ad una nuova avventura

Ha allenato anche in altre squadre molto importanti come il Banfield e il San Paolo. Nella scorsa stagione calcistica aveva allenato la squadra dell’Al-Duhail, trattasi di una formazione qatariota con sede a Doha. Nello scorso campionato ha vinto il famoso treble, campionato, Coppa di Qatar e Coppa delle Stelle del Qatar. Nello scorso mese di ottobre, dopo alcuni risultati negativi, è stato esonerato.

Secondo quanto riportato sul profilo Twitter di Fabrizio Romano, Hernan Crespo ora è il nuovo allenatore della squadra dell’Al-Ain che è una società polisportiva emiratina fondata nel 1968 e milita nella UAE Arabian Gulf League.