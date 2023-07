Il Milan non si ferma più: trattativa lampo col Sassuolo | Preso per 8 milioni

I rossoneri continuano a lavorare per migliorare la rosa. Dopo centrocampo e attacco, adesso si pensa a puntellare la difesa.

Il detto “anno nuovo, vita nuova” potrebbe descrivere alla perfezione i primi giorni di ritiro del Milan formato 23-24. Le difficoltà della scorsa stagione, gli addii di giugno e i duelli di mercato (persi) con l’Inter sono già acqua passata. L’entusiasmo è decisamente alto, scalfito neanche in minima parte dalla rimonta subita dal Real Madrid nel primo impegno della tournée americana.

Il colpo di testa di Tomori e il meraviglioso mancino di Luka Romero hanno illuso i rossoneri di essere in controllo della partita, ma nel secondo tempo l’ingresso della cavalleria blanca ha messo a posto le cose. I firmatari del sorpasso sono Valderde, autore di una doppietta nell’arco di sessanta secondi, e il solito, straordinario Vinicius Junior.

Nel corso dell’amichevole ha trovato spazio il nuovo acquisto Reijnders, entrato al posto di Pobega quando mancavano sedici minuti al termine della partita. I due ex Chelsea, invece, sono partiti titolari come accaduto nel primo test contro il Lumezzane. È stato Pulisic a servire da calcio d’angolo l’assist a Tomori per il momentaneo gol dell’1-0.

Intanto, anche Okafor ha raggiunto i compagni negli Stati Uniti e chissà che Pioli non decida di concedergli qualche minuto nella sfida contro la Juventus, in programma nella notte tra il 27 e il 28 agosto (ore 4.30 italiane). Riguardo Chukwueze, invece, è molto più probabile che incontri i nuovi compagni di squadra quando torneranno a Milanello settimana prossima.

Nuovo obiettivo

Il trio composto da Moncada, Furlani e D’Ottavio non ha intenzione di fermarsi a questi nomi. Uno dei problemi principali riscontrati dal Milan nella passata stagione è stato causato dalla mancanza di profondità della rosa. Ecco perché, dopo aver operato a centrocampo ed in attacco, adesso il focus si sposterà sulla difesa.

L’addio di Ballo-Touré – escluso dalla tournée ed corteggiato da Bologna e Fulham – apre le porte ad un nuovo vice-Hernandez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione di lunedì, l’ultima idea in casa rossonera è rappresentata da Rogerio, terzino del Sassuolo. Il brasiliano sembra in procinto di trasferirsi allo Spartak Mosca per 8 milioni di euro, prima che Carnevali bloccasse tutto.

Sette anni

In pochi ricordano che, inizialmente, è stata la Juventus a portare Rogerio in Italia nel 2016, prima di girarlo immediatamente in prestito ai neroverdi, i quali lo hanno inizialmente aggregato alla primavera per sei mesi.

Il brasiliano è stato in prestito altri due anni in Emilia-Romagna prima di essere acquistato definitivamente dal Sassuolo, di cui ormai è un titolare indiscusso. In totale ha collezionato 156 presenze, condite da 2 gol e 9 assist.