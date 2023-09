Il Maestro Giampaolo dice si: ritorno col botto in Serie A | Il presidente lo vuole

L’allenatore è ancora sotto contratto con la Sampdoria, ma potrebbe presto trovare una nuova collocazione: torna in panchina?

L’ultima immagine che abbiamo di Marco Giampaolo risale allo scorso 2 ottobre, seduto in tribuna durante la partita tra la sua Sampdoria e il Monza. Lui non lo sapeva ancora, ma quella sarebbe stata la sua ultima esperienza da allenatore: i gol di Pessina, Caprari e Sensi condussero la dirigenza genovese ad esonerarlo.

Non ha avuto la possibilità di guidare i suoi dalla panchina perché, due settimane prima durante la gara contro il Milan aveva perso le staffe nei confronti dell’arbitro Michael Fabbri. Un atteggiamento che gli era costato due giornate di squalifica, nonostante le scuse e la presa di responsabilità nel postpartita.

Le ultime otto “presenze” in blucerchiato sono state tutt’altro che indimenticabili: nessuna vittoria, due soli punti conquistati e quattro gol segnati. Un bottino misero che portò alla scelta di sostituirlo con Stankovic, che nonostante il rendimento leggermente migliore non è riuscito comunque a salvare la squadra dalla retrocessione.

Alla guida della Samp, però, Giampaolo ha collezionato anche i ricordi migliori dei suoi ultimi anni di carriera. Nel triennio 2016-2019 ha condotto la squadra due volte al decimo e una volta al nono posto. Al suo ritorno, nel gennaio 2022, è riuscito a invertire la rotta e conquistare la salvezza.

Prossima avventura?

La nuova squadra di Marco Giampaolo potrebbe essere nuovamente una vecchia fiamma, si tratta dell’Empoli. I toscani sono l’unica squadra della Serie A ancora a zero punti e nell’ultima partita hanno concesso sette gol alla Roma, una delle sconfitte più pesanti mai registrate nel massimo campionato. La posizione di Zanetti è più in bilico che mai.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei nomi tenuti in considerazione dal direttore sportivo Accardi è proprio il suo. Nella sua unica avventura sulla panchina empolese, stagione 2015-16, Giampaolo ha condotto la squadra al decimo posto.

Il favorito

Attualmente, però, il favorito per la panchina dei toscani resta Aurelio Andreazzoli. Anche il classe 1953 ha già allenato l’Empoli, in due occasioni distinte: dal 17 dicembre 2017 al 13 giugno 2019 e nella stagione 2021-22.

Lo scorso anno ha guidato per un breve periodo la Ternana in Serie B. Chiamato per sostituire Cristiano Lucarelli a fine novembre, è stato esonerato dopo dodici partite, nelle quali ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.