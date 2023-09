Il colpo del Condor: il Monza lo prende a parametro zero | Serve come il pane

Adriano Galliani, massimo dirigente dei brianzoli, deve sostituire l’infortunato Caprari e potrebbe farlo con uno svincolato di lusso.

Adriano Galliani, oltre ad aver intrapreso da qualche anno la carriera politica che forse lo porterà anche a competere in Monza e Brianza con la Lega Nord, è uno dei dirigenti sportivi italiani più longevi e conosciuti in tutto il Mondo. Dopo aver fatto la storia al Milan con il Presidente Berlusconi, ora la sta facendo anche con il suo Monza.

Galliani ci ha abituato nel corso degli ultimi 35 anni a colpi di mercato eccezionali che hanno reso il Milan uno dei club più titolati e vincenti del Mondo. Acquisti onerosi e importantissimi, colpi eccezionali e fatti a prezzi bassi, ma anche trattative portate a termine durante le ultime ore di calciomercato.

Soprattutto questi colpi di coda sorprendenti e entusiasmanti (ricordiamo per esempio le trattative storiche che hanno portato al Milan Nesta e Ibrahimovic) gli sono valsi la nomea di Condor e vengono denominati, appunto, i colpi del Condor. Anche al Monza Galliani si è dilettato e divertito con acquisti di calciatori importanti e dal nome rinomato.

Nell’ultima estate, però, complice anche l’incertezza societaria che si è creata dopo la morte di Silvio Berlusconi, anche il Condor non ha potuto fare granché ed ha avuto le mani legate in sede di calciomercato. Sono così arrivati soltanto calciatori in prestito o a parametro zero: Gagliardini, i fratelli Carboni, D’Ambrosio, Izzo, Colombo, Akpa Akpro e Kyriakopoulos.

Monza, la tegola che pesa

L’inizio di stagione del Monza non è stato entusiasmante quanto la fine della scorsa. La squadra ha conquistato cinque punti in cinque partite frutto dei pareggi contro Lazio e Lecce, della vittoria contro l’Empoli e delle sconfitte contro Atalanta e Inter. Di certo il calendario non era dei più semplici, ma la squadra sembra aver perso un po’ di qualità rispetto alla passata stagione.

Una tegola enorme, inoltre, si è abbattuta nelle ultime ore su Mister Palladino e tutto l’ambiente. L’attaccante Gianluca Caprari, uscito anzitempo nella sfida di dieci giorni fa contro il Lecce, ha riportato la rottura del crociato e dovrà, con ogni probabilità, restare ai box per tutta la stagione. Una notizia terribile che priva i brianzoli di un elemento molto importante dalla trequarti in sù.

Monza, ecco uno svincolato di lusso per sostituire Caprari

Le alternative in casa Monza ora sono soltanto due. La prima consiglierebbe di restare così fino a gennaio, magari valorizzare qualche giovane, e attendere la sessione invernale di calciomercato per sostituire numericamente in rosa lo sfortunato Caprari. La seconda, invece porta direttamente alla lunga lista degli svincolati ed al Papu Gomez.

L’argentino si è da poco svincolato dal Siviglia ed è ancora senza squadra e senza contratto. Nelle settimane scorse si era già parlato di un possibile interessamento del Monza verso il fantasista ex Atalanta, ma Galliani aveva categoricamente smentito. La grave perdita di Caprari, però, potrebbe costringere l’ex dirigente del Milan a cambiare idea e a trovare un accorso con il Papu.