“Il Barcellona? Gliel’ho promesso”: clamoroso Leo Messi | Questa volta è tutto vero

Non un granché l’esperienza del campione del mondo argentino. È già finito l’idillio della Pulce nella MLS.

Sarà perché è appena rientrato dopo l’infortunio di settembre. Sarà perché quella scintilla non è mai scoccata. Sarà perché la pancia piena per l’unico trofeo che mancava in bacheca e ora sta lì, si sarà fatto sentire. Sarà.

Ma l’esperienza di Leo Messi in MLS non è che sia finora da ricordare. La Pulce torna in campo in tempo per la sfida decisiva contro il Cincinnati, ma non è servito: il Cincinnati s’impone 1-0 con una rete di Barreal al 78′ e spegne definitivamente le speranze di qualificazione dell’Inter Miami ai playoff.

Strano il destino di Messi, come a voler dire questa esperienza non s’ha da fare: con Messi in campo, l’Inter Miami non aveva mai perso. Ora Leo non solo incassa la sua prima delusione, ma non proseguirà la stagione nella post season statunitense.

Nelle due partite che restano prima della conclusione della regular season, l’Inter Miami affronterà Charlotte (il 19 ottobre in casa, il 22 in trasferta). Due incontri inutili, per il club della Florida di fatto il campionato è terminato.

Leo Messi e un mero contentino

Nonostante la cocente eliminazione dai playoff, Leo Messi è comunque nella lista dei candidati al premio di miglior giocatore dell’anno, nonostante abbia disputato solo quattro incontri di campionato con il Miami FC, per un totale di 247 minuti, un gol e due assist.

Oltre a Messi, la squadra di David Beckham ha presentato il nome di Sergio Busquets, arrivato anche lui questa estate, quando il campionato era già partito. Ma al di là di quello che ha tutti i connotati di un mero contentino, la domanda sorge spontanea. E se Leo continuasse la stagione in un altro paese, quindi in un’altra squadra?

Pazza idea, Messi e il ritorno al futuro

L’Inter Miami potrebbe pensare di cedere l’asso argentino a tempo determinato. Qualche anno fa accadde la stessa cosa ai tempi di David Beckahm negli Stati Uniti. Così prende corpo una pazza idea. “Messi non ha dimenticato Barcelona, la sua cessione non è stata di suo gradimento, non ha potuto dire addio al suo club, che lo ha accolto da bambino, e credo che le circostanze non fossero quelle che Lionel voleva”.

Così Jorge Mas, proprietario dell’Inter Miami, di recente su Leo Messi. Parole che fanno scopa con le indiscrezioni di mercato, secondo cui il Barcelona potrebbe pensare di prendere Messi a titolo temporaneo. Ora le condizioni ci sarebbero. “Gli ho promesso che farò tutto il possibile nei prossimi anni in modo che abbia l’opportunità di salutare i suoi tifosi a Barcellona”. Chissà se ora che l’Inter Miami è fuori dai playoff non ci sia qualcosa in più di una semplice amichevole al Camp Nou.