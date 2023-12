Il 1° gennaio arriva a Milanello: preso il difensore centrale | Pioli contento… a metà

I problemi difensivi del Milan impongono scelte rapide, senza troppi convenevoli. Per questo Pioli potrebbe essere contento a metà.

Leao, Thiaw, Calabria, Giroud, Kalulu, Florenzi, Maignan, Theo Hernandez, Krunic, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze, Sportiello, Jovic, Kjaer, Pulisic e Pellegrino. Volendo ci si può mettere anche Bennacer e Caldara: uno appena tornato dopo l’infortunio della passata stagione, l’altro k.o. anche se fuori dal progetto.

A contarli bene sono diciannove: alcuni hanno già ripreso ad allenarsi e sono disponibili, altri fuori. In appena 19 gare stagionali, il Milan ha dovuto fare i conti complessivamente con 87 indisponibilità per infortunio, praticamente quasi cinque giocatori a partita.

Gli unici otto della rosa a essere rimasti sempre sani sono Mirante, Adli, Reijnders, Pobega, Romero, Giroud e Tomori. Già, Tomori, l’unico centrale rimasto a disposizione di uno Stefano Pioli che, nell’ultimo turno di campionato, si è inventato Theo Hernandez (una sua visione condivisa con l’allenatore) centrale. Ma è chiaro che così non si può andare.

Il Milan si era informato per Jakub Kiwior, duttile difensore dell’Arsenal (centrale, ma anche esterno sinistro e perfino davanti alla difesa), tra l’altro seguito dalla Roma, ma il nuovo infortunio di Tomiyasu potrebbe complicare non poco la trattativa. Meglio una soluzione più semplice.

Un gradito ritorno a Milanello

Matteo Gabbia è ancora di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Villarreal. La dirigenza rossonera starebbe lavorando proprio in tal senso, nel farlo tornare a Milanello a gennaio. Anche perché con il Sommergibile Giallo ha numeri interessanti.

Il difensore di Busto Arstizio ha giocato undici partite stagionali coi levantini, sette in Liga e quattro in Europa League, arrivando a sommare qualcosa come 794 minuti. Non pochi, è un impiego che in primis testimonia la sua forma fisica, da tenere in considerazione.

Come riportare Gabbia nella Milano rossonera

Gabbia conosce sia la metodologia di Pioli, sia la sua visione, tra l’altro ha svolta tutta la preparazione coi rossoneri. Sa pure che il Milan è in emergenza e se tornerà, giocherà. Per questo filtra ottimismo sull’operazione.

I primi contatti tra Milan e Villarreal già ci sono stati, un pourparler interlocutorio ma positivo, un punto di partenza: nelle prossime settimane sono in programma nuovi incontri per arrivare a una risoluzione anticipata dell’accordo di prestito. Il mercato apre il 2 gennaio e difficilmente Gabbia potrà giocare in Coppa Italia (contro il Cagliari), ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe tornare a vestire di rossonero a Empoli, nella sfida di campionato del 7 gennaio.