IFAB, ufficiale: sostituzione aggiuntiva in caso di infortunio alla testa

L’IFAB, organismo del calcio a livello internazionale, ha discusso in videoconferenza importanti modifiche riguardanti le regole del calcio. Si pensa alla sostituzione aggiuntiva per infortunio alla testa.

L’ Annual Business Meeting dell’ IFAB si è tenuto con lo strumento della videoconferenza per ragioni sanitarie. Quest’organo si occupa di stabilire le regole del calcio.

In vista dell’assemblea generale in programma nel prossimo mese di marzo, si è discusso su alcune modifiche. Una di queste è la possibilità di effettuare una sesta sostituzione in caso di infortunio alla testa di un calciatore. In particolare si parla di commozione celebrale, che sia effettiva o sospetta non ha importanza.

Questa nuova regola introdotta è fatta per proteggere la salute dei calciatori e allo stesso tempo non compromettere la prestazione di una squadra in svantaggio numerico. In fasi decisive della partita non si vuole tenere in campo il calciatori. Più incidenti possono generare conseguenze molto gravi.

Di seguito il comunicato della FIFA su questa nuova regola:

“L’approccio impedisce a un giocatore di subire un altro infortunio alla testa durante la partita (…) più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi (…) Il giocatore è sostituito ma non c’è svantaggio numerico o tattico (…) riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione”

