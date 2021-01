Clamoroso: Ibrahimovic agli Europei con la Svezia?

Ibrahimovic agli Europei iteneranti del 2021 con la Svezia? Sembra una provocazione, ma a quanto pare la notizia ha un fondamento di verità

Il calciatore svedese pare abbia fatto pace con il Ct svedese Andersson. Quest’ultimo pare abbia capito di trovarsi di fronte un altro atleta. Differente rispetto a quello di quattro e più anni fa.

Da quando ha lasciato la nazionale nel 2016 si sono succedute critiche riguardo al calciatore, al suo temperamento e la sua scarsa umiltà.

Quello che è emerso dall’ultimo faccia a faccia tra i due non viene espresso tramite i giornali. Lui si è limitato a dire di come ci sia stato un avvicinamento, conscio che qualunque scelta che farà sarà sempre considerato colpevole:

“Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi. Comunque vada, sarò criticato”.

Ora Ibrahimovic deve pensare a rimettersi in forma il prima possibile. Il suo polpaccio va tenuto in seria considerazione. Da quando è tornato in Italia, precisamente un anno fa, ha risollevato un gruppo con l’autostima sotto i tacchi, ha dato la scossa a tutti, costringendoli a dare di più per la squadra.

C’è un Europeo alle porte che può definirsi l’ultima chiamata per un campione che vuole lasciare sempre il segno, con un’uscita di carriera sempre migliore.

