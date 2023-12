Ibra, Pioli e Furlani: scelto il primo colpo di gennaio | All-in per lui

Summit in casa Milan: scelto il primo rinforzo per la sessione invernale del calciomercato, prossima ormai all’apertura.

Insieme alla Roma, volendo anche alla Juve, il Milan è diretto interessato per il prossimo calciomercato, la cui sessione invernale porterà volti nuovi (praticamente certo) a partire da gennaio.

Più che un vezzo, un plus, un lavorare in anticipo per giugno, una necessità. Pierre Kalulu e Malick Thiaw saranno a disposizione soltanto a fine marzo, Kjaer deve ancora metabolizzare l’ultimo infortunio, in pratica Pioli ad oggi ha il solo Tomori come difensore centrale.

Si era parlato, nelle scorse settimane, di un possibile ritorno di Gabbia, in prestito attualmente al Villarreal, come una delle ipotesi plausibili. Ma il ritorno del rossonero non è più così scontato. Dal summit rossonero sul mercato, la pista sembra congelata, in quanto c’è meno convinzione di far tornare Gabbia alla base, con sei mesi di anticipo.

Sfogliando la margherita, il Milan sembra indirizzato a percorrere altre strade, diverse anche da quelle che avrebbero dovuto portare a Kiwior dell’Arsenal, altra ipotesi che sembra raffreddarsi davanti a un nome caldo.

Milan all-in, tutto su di lui

Il prescelto ha un identikit ben preciso. Difensore centrale, forte fisicamente, ottimo nel gioco aereo e preciso negli anticipi, dotato di buon senso della posizione e con una caratteristica che Pioli sta cercando: di piede sinistro.

Tutti gli indizi portano a Clément Nicolas Laurent Lenglet. È un difensore, classe 1995, attualmente di proprietà del Barcelona ma a titolo temporaneo ceduto all’Aston Villa, una delle principali rivelazioni della Premier League.

Esperienza e internazionalità al potere

Clemente Lenglet si forma calcisticamente tra Montchevreuil, Chantilly e Nancy. Con quest’ultima debutta in Ligue 2 e vince il campionato da protagonista, visto che viene inserito nella miglior formazione della seconda divisione francese. Nel 2016 arriva il salto di qualità con l’esordio nello Championnat de France. Durante i sette anni nelle file del Nancy colleziona in totale 86 presenze, comprese 77 gare di campionato, con 3 reti (di cui due in Ligue 1).

Terminata l’esperienza al Nancy, inizia quella spagnola. Si parte dal Siviglia con il quale Lenglet si lega fino al 2021. Dopo una stagione e mezza di alto profilo con la maglia andalusa il francese vola a Barcelona per una cifra considerevole, 35 milioni di euro. Arrivano i primi trofei, la sua crescita continua anche se a fine stagione i catalani, causa anche crisi finanziari, lo vendono al Tottenham con la formula del prestito. Lenglet si adatta piuttosto bene negli schemi di Antonio Conte, divenendo ben presto un punto fermo dell’undici titolare. Ma, a dispetto delle intenzioni iniziali, non viene riscattato dal club londinese, torna un attimo a Barcelona, prima di ripartire per Birminghm. Prossima fermata Italia, almeno queste sono le intenzioni.