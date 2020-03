I migliori tool e le migliori App per vincere a Poker



I calcolatori di probabilità nel poker aiutano anche i principianti a vincere

Qual è la differenza tra l’essere giocatori di poker bravi e l’essere grandi giocatori di poker? I primi si affidano esclusivamente alle proprie capacità e basano il loro gioco solo sull’esperienza, mentre i secondi sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni e sempre aperti ad apprendere tutte le novità del settore. Quando cerchiamo sulla rete app e tool relative al gioco del poker online, i motori di ricerca ci restituiscono centinaia, se non migliaia, di opzioni che ci consentono di giocare o anche guardare partite di poker, così da tenerci in allenamento ed affinare la nostra tecnica in vista di tornei più importanti.

Sempre più utenti alle prime armi si mettono alla ricerca sul web di trucchi e strumenti vari per poter aumentare le possibilità di vincita al poker. In giro sulla rete esistono varie applicazioni che aiutano il singolo giocatore a scoprire quali sono le probabilità di vincere una determinata mano di poker. In questo senso, il calcolatore di probabilità del poker può essere utilizzato per aiutare i giocatori meno esperti a migliorare il proprio gioco. Imparare quali combinazioni di carte sono le migliori da avere in mano consente ai giocatori inesperti di sentirsi più sicuri, il che porta ovviamente a migliori possibilità di vincere ciascuna mano.

Sulla rete sono disponibili alcune app che, di certo, rappresentano un valido sostegno per quanti vogliono capirci di più nell’universo del poker professionistico. Prima di ogni cosa, però, ogni buon giocatore di poker che vuole definirsi tale deve imparare ad analizzare le proprie partite. Si tratta di un esercizio della durata di una manciata di minuti che, così come insegnano i grandi campioni di questa disciplina, può davvero essere utile e rivelarsi prezioso per chi vuole intraprendere una carriera da professionista nel mondo del tavolo verde.

Il primo passaggio da fare è appuntarsi le fasi salienti di ogni mano giocata. Se questo step risulta chiaramente impossibile da realizzare per quanti giocano dal vivo nei più grandi tornei organizzati nei vari casinò del mondo, per quanti sono dediti al gioco del poker sulla rete, questo primo passo del nostro esercizio dovrebbe diventare quasi fondamentale, così da poter studiare a fondo giochi e mani particolarmente importanti in seguito. In questo caso, come anticipato sopra, la tecnologia ci viene in aiuto con tante app e tool che possono prendere nota e registrare le partite di poker al nostro posto, come Poker Tracker, Holdem Manager e Hand2Note.

Una volta completata questa azione, occorre identificare all’interno della mano sotto esame i punti critici della stessa e, magari, condividerli sui gruppi dei social o sui forum per avere uno scambio di informazioni e pareri con altri giocatori. Il confronto, in questo caso, può rivelarsi estremamente importante per migliorare la nostra abilità di giocatore. Il passaggio successivo è quello che ci porta ad eseguire una migliore gestione delle probabilità di successo delle nostre carte. In questo caso, la rete presenta davvero una vasta offerta di programmi e applicazioni che ci aiutano in questo senso. Ancora. Proseguendo nella nostra analisi, dobbiamo essere bravi a ricordarci le sensazioni e le emozioni provate nel corso della distribuzione delle carte comuni sul tavolo verde, così da imparare a controllare il nostro corpo e raggiungere un equilibrio psicofisico che in futuro potrà rivelarsi fondamentale per il nostro gioco. Infine, occorre imparare a considerare tre diverse prospettive in relazione alla giocata finale della nostra mano, ovvero dobbiamo imparare a ragionare come fossimo tre persone, tre sensibilità diverse in un unico cervello pensante: quella dell’ottimista, quella del pessimista e quella del realista. Guardano alle nostre carte e a quelle comuni con gli occhi di tutti e tre i nostri alter ego appena citati, saremo in grado di prendere la decisione più giusta ed equilibrata nella puntata finale. Affinando questi cinque principi di valutazione del nostro gioco, certamente riusciremo a padroneggiare la nostra tecnica al poker, aumentando il nostro grado di fiducia nei momenti più difficili e delicati delle successive partite.

Continuare a puntare o lasciare la mano? Ce lo dice l’app!

Detto questo, esistono tante altre app che possono venirci incontro e aiutarci in questa particolare disciplina. Quali sono, quindi, le applicazioni e gli strumenti più utili per migliorare il nostro gioco al poker online?

Partiamo con un calcolatore di recente diffusione (2016). “Can I Win” offre al giocatore la possibilità di trovare diverse combinazioni di gioco, valutando il numero delle carte coperte presenti al tavolo, il numero dei giocatori e il valore delle carte comuni, così da stabilire e anticipare la migliore delle combinazioni di carte possibili. Questa app gode di una certa fama, grazie alla sua interfaccia grafica molto facile da utilizzare. Basta inserire il valore delle nostre carte nel calcolatore, insieme ad altri dati minori, per avere in primo piano un tabellone delle probabilità delle migliori combinazioni possibili che verranno a determinarsi sul tavolo verde nel caso di distribuzione di questa o quella carta. Ovviamente, la dritta in questo caso è quella di non affidarsi esclusivamente ai consigli di questo calcolare che, per la pochezza dei dati che andrà ad analizzare, a volte restituisce scenari di gioco totalmente non veritieri.

Chiudiamo con un vero e proprio must di questo settore, “Texas Calculatem”. Si tratta dell’angelo custode che ogni giocatore di poker vorrebbe avere al suo fianco nel corso di una partita o di un torneo live. Texas Calculatem scruta il nostro gioco nel corso della mano, riuscendo a leggere in automatico le nostre carte (e dunque senza previo inserimento dei dati da parte nostra), calcolando così tutti gli scenari futuribili. Come funziona? Basta accedere nella nostra sala da poker preferita e accomodarci a un tavolo, come si fa di solito; a questo punto trascineremo l’icona di Texas Calculatem sulla finestra dove si sta svolgendo la nostra partita e il gioco sarà fatto. Una volta stabilita la connessione, il software inizierà a leggere le carte e ci terrà informati, man mano che la partita andrà avanti, sulle tutte le probabilità di successo.

