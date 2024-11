I 10 migliori consigli per le scommesse sulle partite di Serie A

In questo articolo forniremo alcuni utili consigli agli scommettitori italiani per il 2024.

Il Betting non è solo gioco d’azzardo: è un’arte, come ben sanno tutti gli esperti e appassionati del settore.

Per fare scommesse oculate, bisogna infatti informarsi a lungo sui pronostici, sulle squadre favorite, sulla condizione fisica dei giocatori e molto altro ancora. Ciò è soprattutto vero nel calcio, di cui ad oggi si discute su forum e community dedicate alle scommesse sportive.

Quando i principianti cominciano a scommettere, commettono spesso alcuni errori fondamentali.

Per esempio, scommettono d’istinto, senza informarsi sufficientemente e finendo per perdere una o più scommesse di fila.

Perdere le scommesse può a sua volta abbassare il morale, portando a fare altre scelte sbagliate o ad abbandonare il betting una volta per sempre.

In alternativa, i principianti selezionano le piattaforme di betting senza conoscerle a fondo, finendo per iscriversi a siti web poco professionali e con quote poco convenienti.

Se sei interessato alle scommesse sulla serie A e a puntare sul calcio live in questo articolo vogliamo fornirti 10 consigli per effettuare scommesse oculate e basate sulla strategia.

Dieci consigli per i nostri lettori

Se vuoi scommettere sulla serie A, devi prima trovare una piattaforma di livello che ti offra bonus di benvenuto e altre promozioni.

Questo perché, l’esito di una sessione di scommesse, non dipende solo dalle scommesse stesse, ma anche dagli extra che vengono spesso forniti dalle piattaforme.

Ecco il primo consiglio:

Se vuoi scommettere sulla serie A, scegli un sito web di livello che offra scommesse sportive e calcio live.

Alcune piattaforme ADM, ad oggi, offrono generosi bonus di benvenuto, che permettono di raddoppiare il bankroll iniziale e di conseguenza anche la possibilità di vittoria. Arriviamo quindi al secondo consiglio:

Quando scegli un bookmaker, assicurati che offra bonus vantaggiosi per il calcio e la Serie A.

Tra questi bonus, devono ad esempio comparire: bonus multipla, che consente di ottenere una maggiorazione sulle vincite per le scommesse multiple, free bet e cashback sugli eventi sportivi.

Il terzo consiglio riguarda invece lo studio delle quote:

Consulta forum e studia i pronostici prima di scommettere.

Conoscere queste informazioni può aiutarti ad effettuare scommesse oculate, permettendoti di ampliare il tuo capitale in vista di scommesse più rischiose e dal potenziale di vittoria più ampio.

Altri consigli

Gli altri consigli riguardano:

La strategia: usa una strategia adatta al tuo capitale, effettuando scommesse sicure se non puoi permetterti grandi perdite.

usa una strategia adatta al tuo capitale, effettuando scommesse sicure se non puoi permetterti grandi perdite. Scommesse rischiose: al contrario, effettua scommesse rischiose se punti a vincere grandi cifre, perdendo parte del capitale durante il percorso.

al contrario, effettua scommesse rischiose se punti a vincere grandi cifre, perdendo parte del capitale durante il percorso. Conosci gli allenatori: informati sugli allenatori della Serie A: non dimenticare che l’esito delle partite non dipende solo dai calciatori, ma anche dai tecnici e dalle loro strategie.

informati sugli allenatori della Serie A: non dimenticare che l’esito delle partite non dipende solo dai calciatori, ma anche dai tecnici e dalle loro strategie. Scommesse sui favoriti: se vuoi effettuare scommesse sicure, punta sulle squadre favorite (come l’Inter, che ad oggi è primo classificato).

se vuoi effettuare scommesse sicure, punta sulle squadre favorite (come l’Inter, che ad oggi è primo classificato). Tieni d’occhio la Juventus: una buona idea è anche quella di scommettere sulla Juventus, il team di Allegri che sta collezionando vittorie in Serie A e Coppa Italia.

Ai nostri lettori, consigliamo anche di effettuare scommesse multiple o combinazioni di scommesse, andando oltre la classica scommessa singola e aumentando l’adrenalina durante il calcio live.

Varia la tua modalità di scommessa.

Infine, sei interessato alle novità del settore, cerca piattaforme che consentano di fruire del cashout. Si tratta di una particolare opzione che consente di ritirare il denaro nel corso di una partita in diretta streaming, ad esempio quando una quota è particolarmente favorevole. Esiste anche il cashout parziale, che permette di ritirare solo tot denaro durante il gioco, e lasciare il resto della puntata in attivo sulla partita in corso.

Eccoci all’ultimo consiglio:

Sfrutta le novità del betting online: novità come il cashout, i free bet e altre promozioni permettono di vincere le partite grazie al gioco intelligente e alla strategia.

Per finire, ricordati che il betting dovrebbe essere visto come un divertimento e non solo come una fonte di guadagno. Ciò ti permetterà di evitare ludopatia e problematiche di gioco compulsivo.

