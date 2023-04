Hobby e passioni: cosa amano fare gli italiani nel tempo libero?

Tutti abbiamo bisogno del tempo libero per dedicarci alle proprie passioni e rilassarci scaricando lo stress e la stanchezza accumulati. Oltre il lavoro, la scuola ed impegni vari è importante avere un’attività per distrarsi e godersi dei bei momenti di spensieratezza.

Concentrarsi su qualcosa che ci piace aumenta la nostra fantasia migliorando le capacità intellettive e

ci prepara ad affrontare nuovamente il nostro lavoro con le energie al massimo.

Certamente un hobby va coltivato nel corso del tempo, sempre non esagerando.

Inoltre sviluppando la tua più grande passione questa un giorno potrebbe diventare parte integrante della tua vita.

L’Italia non spicca tra le nazioni europee per la quantità di tempo libero medi ma anche noi italiani sappiamo come scherzare e divertirci.

Vediamo quindi quali sono gli hobby più amati dagli italiani ed in cosa consistono.

Sport e attività fisica

I cittadini italiani sono stati considerati pigri per molto tempo ma recentemente si è riscontrato un notevole aumento delle attività sportive volte a migliorare la salute ed il benessere.

Questo progresso riguarda sia i giovani che le generazioni adulte naturalmente con intensità diverse in base all’età.

I benefici dello sport sono numerosi e possono cambiare la vita di una persona in meglio.

Circa il 27.1% degli italiani ammette di fare attività fisica in maniera continuativa ossia più volte a

settimana.

Gli sport interessati sono sicuramente palestra, running, bicicletta oltre che calcio, basket, tennis, arti marziali.

La crescita più interessante riguarda però il Padel che nell’ultimo anno ha avuto un incremento esponenziale di appassionati e partecipanti. Il Padel è uno sport che ha iniziato a diffondersi soprattutto nel nord Italia ma adesso si sta espandendo in tutta la penisola.

Ovviamente, per chi pratica attività sportiva ad alti livelli, il nostro consiglio è quello di affiancare

all’attività fisica una dieta equilibrata e, dove necessario, l’uso di integratori che possano aiutare la performance sportiva.

Videogiochi e Giochi Online

Passiamo da un tipo di hobby frenetico ed energico ad uno più statico e sedentario ma che ha ugualmente degli benefici.

Stiamo parlando dei videogiochi e più generalmente del gioco online.

E’ stato dimostrato che i videogiochi, senza un uso eccessivo, migliorano le capacità intellettive in quanto aumentano i riflessi e allenano la mente.

Tuttavia bisogna ricordare che non passare troppe ore continuativamente davanti allo schermo e di mantenere una postura corretta anche mentre si gioca.

Tra i videogiochi di console che più appassionano gli italiani ci sono Fifa 23, Fortnite, Minecraft, Call Of Duty e GTA 5.

Oltre ai videogiochi tra gli italiani sono in voga anche i giochi online con possibilità di vincere premi in denaro come scommesse sportive, lotto, bingo, tombola, poker e casinò online.

Da sempre questo è stato un passatempo molto amato dagli italiani soprattutto per quanto riguarda i giochi di carte come la scopa, il burraco ed il poker ma anche giochi da tavolo come la tombola o il bingo.

Giocare online oggi è facilissimo e si può farlo sia da pc che da smartphone e tablet semplicemente registrandosi ad uno dei siti con Licenza AAMS che offre la possibilità di scommettere come ad esempio Snai, Sisal, Lottomatica e tanti altri.

È preferibile scegliere però siti di scommesse che accettano Paypal in quanto è il miglior metodo di pagamento per giocare online.

Tv, cinema e teatro

Come terza posizione troviamo lo spettacolo televisivo ed il cinema.

Queste due realtà, dopo tanti anni, sono ancora apprezzate dagli italiani per trascorrere il proprio tempo libero. Tuttavia la tv si sta allontanando dal contesto giovanile.

I ragazzi preferiscono infatti abbonamenti in streaming piuttosto che la classica televisione italiana.

Gli adulti invece affermano di guardare in media la televisione per almeno tre ore al giorno, spesso per seguire il telegiornale.

Il settore del teatro, come il cinema, sta perdendo colpi specialmente dopo il periodo della pandemia,

causando persino un aumento dei costi.

Ciononostante pare che negli ultimi mesi stia tornando tutto alla normalità, e si spera che queste attività rimangano le preferite dagli italiani per la cultura e le informazioni che trasmettono.

Giardinaggio

Anche il giardinaggio ha visto una forte crescita in questi anni.

Oltre il 37% degli italiani afferma che è interessato al giardinaggio, ed una buona parte di essi non dispone neanche di un terreno.

Non serve infatti un giardino per praticare questa attività: persino coloro che hanno degli appartamenti decidono di dedicarsi alle piante per decorare il proprio balcone.

Il giardinaggio è un hobby rilassante e soddisfacente, che tutti dovrebbero provare almeno una volta.

Naturalmente bisogna informarsi su come funziona esattamente e quali prodotti utilizzare, ma non risulta

essere un problema.

Si possono per l’appunto trovare numerose informazioni online sul giardinaggio, oppure puoi decidere di acquistare un libro specifico per approfondire meglio l’argomento.

Mostre e musei

Ci sono state molte politiche per incentivare gli italiani a frequentare mostre e musei, come l’ingresso

gratuito nella prima domenica di ogni mese, e queste sembrano aver decisamente funzionato.

L’Italia sicuramente è una meta turistica per milioni di persone in tutto il mondo, ma i primi ad apprezzarne la cultura e la storia sono gli italiani stessi.

Si osserva una vera e propria modernizzazione dei musei, con mostre interattive e temporanee, il che attira ancora di più l’attenzione dei visitatori.

Le eccellenze artistiche del nostro paese vengono maggiormente riconosciute ed apprezzate anche dai giovani, che non sono affatto distanti da questa realtà.