“Ho tentennato seriamente”: no all’Arabia per la Nazionale | 20 milioni di euro l’anno

Il giocatore ha confessato di aver ricevuto una proposta ricchissima dalla Saudi Pro League.

La ripresa di tutti i principali campionati europei ha relegato in secondo piano il calciomercato, che adesso trova spazio soltanto nei giorni in cui non vengono disputate partite. Ma negli undici giorni che mancano al 1° settembre, molto può ancora accadere. Le società possono approfittare di queste giornate di agosto per mettere alla prova la competitività delle proprie rose, e porre rimedio ove necessario.

Senza dimenticare il fattore jolly in grado di scombussolare improvvisamente i piani e le gerarchie. Parliamo dell’Arabia Saudita, protagonista assoluta di un’estate che passerà alla storia come: «Vi ricordate quando andarono a giocare tutti in Arabia?». Il fondo PIF ha investito centinaia di milioni di euro per migliorare le squadre della Saudi Pro League, e non è ancora finita.

Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Manchester City per Aymeric Laporte e sono bene avviate le negoziazioni con l’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. L’ex centrocampista dell’Udinese è l’obiettivo principale, dopo aver fallito l’assalto a Zielinski del Napoli.

I sauditi hanno già fatto compere in Serie A, assicurandosi le prestazioni di giocatori del calibro di Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic e Roger Ibañez. Hanno flirtato a lungo anche con Paul Pogba, ma nulla di concreto è stato fatto.

Un ‘no’

Il centrocampista serbo non è stato l’unico giocatore di spessore che dall’Arabia hanno cercato di sottrarre a Maurizio Sarri, perché nelle scorse settimane è stata presentata un’offerta importante anche a Ciro Immobile.

Dopo diversi rumour, a confermare la trattativa è stato proprio il capitano biancoceleste ai microfoni di Sky Sport: «A un certo punto sono arrivate offerte che ti fanno tentennare, poi non si è concluso niente perché la mia voglia è di stare qui. Voglio cancellare quello che è successo l’anno scorso e con la testa e le gambe vogliose di fare quello che faccio da quando vesto questa maglia».

Riprendersi lo scettro

Immobile ha ricominciato il campionato facendo ciò che sa fare meglio, segnare. Nella trasferta di Lecce ha messo a referto il suo 195esimo gol in Serie A, avvicinandosi ulteriormente al traguardo dei 200, che prima di lui è stato raggiunto soltanto da altri sette giocatori.

Il modo migliore per esorcizzare i fantasmi di una stagione da dimenticare in campo e fuori. Attanagliato da vari problemi fisici, il nativo di Castellammare di Stabia ha disputato la peggiore annata da quando è arrivato nella Capitale. A questo va aggiunto il terribile incidente d’auto avvenuto lo scorso 17 aprile, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.