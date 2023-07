“Ho rifiutato l’Arabia, resto in Serie A”: atto d’amore puro | Gli avevano offerto 240 milioni di euro

Il campione ha rivelato di aver respinto l’offensiva di un club saudita, pronto a ricoprirlo d’oro con un contratto ricchissimo.

Qualche giorno fa, a margine dell’amichevole persa contro il Celta Vigo, Cristiano Ronaldo ha dichiarato durante la conferenza stampa di aver fatto da apripista per il calcio saudita: «Mi hanno criticato per essere andato in Arabia, ma cosa è successo? Adesso stanno venendo qui. Nel giro di un anno il campionato supererà (per qualità) quello olandese e quello turco».

Dichiarazioni che hanno fatto senza dubbio discutere, come normale che sia quando sei uno dei giocatori più forti della storia del calcio e con maggior seguito ed influenza al mondo. Solo il tempo potrà dire se la predizione del portoghese sarà giusta, intanto, però, la Saudi Pro League ha annunciato altri colpi di primissima fascia in arrivo dalla Premier League:

Jordan Henderson, Riyad Mahrez e Sadio Mané. Quest’ultimo sarà compagno di squadra proprio di CR7, mentre l’algerino giocherà nell’Al-Ahli e l’ex capitano del Liverpool all’Al-Ettifaq, dove sarà allenato da un altro ex capitano dei Reds, Steven Gerrard.

Non finisce qui. Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, è indicato come prossimo sposo dell’Al-Hilal, la squadra di Milinkovic-Savic e Koulibaly. L’accordo dovrebbe portare circa 30 milioni nelle casse del club francese.

Non tutti dicono ‘sì’

Il Fondo d’Investimento Pubblico (PIF) ha alterato, forse definitivamente, gli equilibri del calcio mondiale. Se fino a qualche anno fa i calciatori sceglievano mete esotiche per percorrere il viale del tramonto della propria carriera, adesso, di fronte ad offerte economicamente impareggiabili, scelgono di lasciare il calcio d’élite nel momento migliore della propria carriera. È il caso di Ruben Neves, Jota, Milinkovic-Savic, giocatori che, a differenza dei Ronaldo e dei Benzema, non hanno ancora raggiunto traguardi straordinari e che, con ogni probabilità, non raggiungeranno mai.

Ma c’è chi dice no. Gianluigi Buffon, ad esempio, nonostante a fine carriera. Kylian Mbappé, nonostante l’offerta più incredibile mai vista (700 milioni di euro per un anno). E Lautaro Martinez.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il nuovo capitano dell’Inter ha ammesso di aver ricevuto un’offerta: «È vero, le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e a Milano, non ho motivo per cambiare e la mia famiglia la pensa come me».

Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa internazionale, le cifre sarebbero state da far girare la testa: contratto quadriennale da 60 milioni a stagione. Duecentoquarantamilioni di motivi per dire ‘sì’, ma Lautaro ha scelto i nerazzurri.