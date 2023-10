“Ho rifiutato il PSG”: tifosi dell’Inter impazziti | Atto d’amore vero

Il giocatore è contento di aver preferito i nerazzurri alla squadra di Luis Enrique: «Ho fatto la cosa giusta».

A bump in the road, direbbero dall’altra parte dell’Atlantico. Dopo aver ceduto ai colpi di Domenico Berardi, l’Inter inciampa nuovamente tra le mura amiche, al termine di una gara che per andamento ha ricordato la sfida contro il Sassuolo. Un esito difficile da pronosticare, quando Lautaro Martinez ha siglato il raddoppio dopo appena tredici minuti.

Le similitudini non riguardano, però, né la rimonta né il risultato finale, quanto una sorta di difficoltà generalizzata della squadra di Simone Inzaghi, quando gli eventi non si attengono alla sceneggiatura. I nerazzurri sono una squadra metodica, capace di tirar fuori prestazioni straordinarie quando l’andamento delle partite segue quanto preparato, ma è anche incapace di improvvisare quando ciò non accade.

Resta, forse, l’unico difetto di una squadra che in quest’inizio di stagione è apparsa decisamente come la più brillante della Serie A. Nonostante ciò, alla seconda sosta per le nazionali, sono i cugini rossoneri a guidare la classifica. Uno “sgarbo” a cui ad Appiano Gentile hanno intenzione di rimediare già dal prossimo turno, approfittando magari del big match tra Milan e Juventus.

L’Inter è apparsa un po’ stanca nelle ultime uscite e la convocazione di sedici giocatori, che saranno impegnati un po’ in tutto il mondo, non aiuterà di certo a farli riposare.

Scelta giusta

Chi non sembra aver bisogno di tirare il fiato è Marcus Thuram, uno dei tanti acquisti di quest’estate e probabilmente quello che sta convincendo di più, grazie a prestazioni sempre di alto livello.

Nel corso di un’intervista rilasciata a L’Equipe nelle scorse ore, l’attaccante francese ha parlato della sua scelta di preferire l’Inter al Paris Saint-Germain: «Non ho rimorsi. Dovete sapere che due anni fa mi contattò l’Inter, giocavo da esterno ma mi avevano già individuato come nove. Pochi avevano questa visione di me, avevano una conoscenza molto precisa del mio potenziale sviluppo. So di aver fatto la cosa giusta».

Grande impatto

Al momento del suo acquisto, il dubbio principale riguardava le sue capacità sotto porta. Il figlio di Lilian non è un classico centravanti, come dimostra la sua storia e come ha ammesso lui stesso, ma la sua forza risiede proprio in questa sua atipicità.

Il suo ruolo principale non è sostituire 1:1 Lukaku in termini realizzativi – per quanto sarebbe sicuramente apprezzato da Inzaghi – quanto di integrarsi al meglio all’interno del sistema, aiutando ad esaltare anche le qualità di Lautaro Martinez. Thuram ha segnato solo tre reti in quest’inizio di stagione, una delle quali indimenticabile nel Derby, ma ha anche fornito cinque assist: nessuno nei maggiori principali campionati europei ha fatto meglio (alla pari con Saul Niguez, Chris Funrich, Pedro Neto, James Maddison e Kieran Trippier).