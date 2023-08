“Ho rifiutato 40 milioni all’anno dall’Arabia Saudita”: no all’Al-Ahli | Ha deciso di restare

L’allenatore ha rivelato di aver rigettato al mittente un’offerta che l’avrebbe reso il tecnico più pagato di sempre.

L’Arabia Saudita prosegue il suo momento di espansione senza precedenti nel calcio. A suon di milioni di dollari, i club controllati da PIF (Public Fund Investment) sono riusciti a spingersi laddove Cina, Stati Uniti o Russia erano mai riusciti: far emigrare in massa i campioni dei principali campionati.

Nelle ultime ore è diventato ufficiale il trasferimento di Roger Ibañez all’Al-Ahli per 28.5 milioni di euro più 3 di bonus. Giocherà al fianco di giocatori del calibro di: Riyad Mahrez, Allen Saint-Maxim, Edouard Mendy, Franck Kessie e Roberto Firmino.

Un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano che ha firmato per un club saudita – Abha Club – è Tatarusanu. L’ex portiere del Milan ha firmato un biennale da 1.8 milioni a stagione.

La popolarità della Saudi Pro League è cresciuta a tal punto che Sportitalia e La7 hanno deciso di acquistare i diritti tv delle partite per questa stagione. L’emittente di proprietà di Michele Criscitiello trasmetterà due partite a settimana, a differenza di quella di Urbano Cairo che ne trasmetterà solo una.

Assoluto ‘no!’

Non tutti, però, hanno accettato il corteggiamento dei sauditi, c’è chi ha avuto la forza di rifiutare offerte mastodontiche. Kylian Mbappé è il primo che viene in mente, ma non è una questione che riguarda soltanto i calciatori.

Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista rilasciata a Marca, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha rivelato di aver rifiutato un contratto da 40 milioni a stagione: «Non ho esitato davanti all’offerta saudita perché la verità è che sono molto contento di essere all’Atletico. Non ho esitato con l’offerta dell’Al Alhi, nemmeno dopo che l’hanno aumentata».

Ancora insieme

Nel corso dell’ultima stagione il matrimonio tra il Cholo e i colchoneros sembrava destinato a tramontare. Le difficoltà nella fase iniziale della stagione, l’eliminazione ai gironi di Champions League e i dubbi del tecnico hanno alimentato le speculazioni sul suo possibile addio.

Invece, si va per il tredicesimo anno insieme e… che sia anche l’ultimo? Il contratto di Simeone scade al 30 giugno 2024, ma al momento non sono in ballo trattative per il rinnovo. È più che probabile che entrambe le parti valuteranno il rendimento di questa stagione, prima di saltare a conclusioni affettate e commettere degli errori.