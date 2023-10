“Ho ricevuto una grande offerta”: Zlatan Ibrahimovic lo dice apertamente | Firma immediata?

Durante il ‘Festival dello Spot 2023’ a Trento l’ex giocatore svedese ha rivelato di essere in trattative per un ruolo dirigenziale.

Tutti i giocatori sono diversi, e Ibrahimovic è stato il più diverso di tutti. Di norma un essere umano di centonovantacinque centimetri d’altezza, se instradato nel mondo del calcio, ha due possibilità: diventare un portiere o una prima punta classica. Ma, come detto, Zlatan era diverso, è stata un’eccezione. Qualcosa che potremmo non rivedere mai più.

L’attaccante svedese è stato uno dei giocatori più iconici di questo sport e, a differenza degli altri grandi della sua epoca, ha dato il meglio di sé in Italia. Certo, si è fatto conoscere ed apprezzare anche ad Amsterdam, Barcellona, Parigi, Manchester e, per un breve periodo, Los Angeles, ma la Serie A è stata casa sua, Milano in particolare.

Cinque campionati vinti (anche se lui ha sempre affermato che siano sette), è stato uno dei pochissimi giocatori a lasciare il segno in tutte le le cosiddette “grandi”: Juventus, Inter e Milan. Con 156 gol è il ventunesimo migliore marcatore della storia del campionato italiano a girone unico e, tra quelli che hanno segnato almeno cento reti, è il giocatore con la decima migliore media gol (uno ogni 139 minuti).

Ha lasciato il segno in tutte le undici stagioni giocate in Serie A, che ha deciso di salutare a 41 anni lo scorso 4 giugno, tra gli applausi di San Siro.

Ritorno?

Nei giorni scorsi lo svedese è stato ospite al Festival dello Sport 2023, un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento. In un’intervista davanti ad un pubblico che è impazzito al suo arrivo, ha percorso tutte le tappe della sua carriera, ha parlato del rapporto con Mino Raiola ed ha anche toccato la vicenda scommesse, che sta animando gli ultimi giorni di calcio italiano.

Alla domanda su un possibile ritorno in rossonero, ha risposto: «Non voglio essere un simbolo del passato, ma vediamo cosa succede, ho avuto qualche meeting con il Milan e stiamo parlando, vediamo che succede…se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti…».

Nuova carriera

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, però, tra lo svedese e la società rossonera c’è stato qualcosa in più di qualche meeting. Una proposta reale è sul tavolo, ma molto dipenderà dal ruolo che gli verrà offerto.

A settembre, dopo la pesante sconfitta nel derby, Ibrahimovic si è presentato a Milanello per salutare i suoi vecchi compagni. Durante la visita ha avuto un colloquio con Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli.