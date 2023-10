“Ho parlato con Lotito per allenare”: si propone alla Lazio | Inizia la nuova vita così

Mentre il mercato della Lazio s’infiamma per le parole di Immobile, tiene banco il ritorno di una vecchia conoscenza del mondo biancoceleste.

Il futuro di Ciro Immobile alla Lazio è un grosso punto interrogativo. Già in estate il goleador biancoceleste è stato a un passo da lasciare le sponde biancocelesti del Tevere.

Non una, ma ben due super offerte saudite hanno fatto traballare Immobile: dubbi che si sono instaurati nella mente del bomber di Torre Annunziata e che lo hanno condizionato sin dal ritiro di Auronzo.

C’è da dire che Lotito, come nel suo stile, ha fatto sempre muro, addirittura con note ufficiali per spiegare che il suo uomo simbolo non avrebbe mai lasciato Roma, nell’anno in cui la Lazio ha perso un certo Milinkovic-Savic.

Eppure l’inquietudine di Immobile esiste ancora. A tal punto che nelle scorse settimane era stato Ciro stesso a far capire a chiare lettere se non era arrivato il momento di chiudere il suo splendido ciclo con la Lazio.

Immobile ha preso una decisione

“Ho ancora da fare tantissime cose in biancoceleste”. A quanto pare la voglia di restare ha preso il sopravvento sui petroldollari sauditi e l’ultimo super contratto della sua carriera. È stato sempre Immobile a togliere i dubbi.

“La Lazio è e sarà per sempre nel cuore – dice il capitano della Nazionale, ospite a Verissimo – Nulla toglierà quello che è scritto nella storia. Arabia Saudita? Per ora non mi sento di dire che raggiungerò Roberto Mancini, ho da fare tantissime cose con la Lazio e per ora mi godo questo momento“.

Calciomercato Lazio, toh chi si rivede

“È impensabile che Immobile venga criticato”. Lo dice anche Romulo, l’ex biancoceleste si schiera completamente dalla parte dell’idolo della Curva Nord, e non solo. “Ha fatto la storia della Lazio, è stato capocannoniere quasi ogni anno, è capitano e non si è mai comportato male. È un esempio per i ragazzi, non solo come amico ma anche come calciatore: è una punta fortissima, quasi tutte le big lo vorrebbero”.

Chissà che Romulo non ci lavori insieme a Immobile. “Io sono rimasto tifoso. Può capitare di avere momenti brutti in carriera, ma lui è una delle punte più forti. Io sto studiando tantissimo per diventare allenatore, Voglio tornare in Italia per iniziare ad allenare, magari una Primavera: ho già parlato con il figlio di Claudio Lotito, Enrico, per un ruolo del genere”.