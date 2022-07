Ho: nuovi piani tariffari e come attivarli

Il monopolio degli operatori di telefonia è ormai un vago ricordo e l’arrivo di Ho ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Ho e i nuovi piani tariffari.

Ho è un operatore virtuale che, come altri Mobile Virtual Network Operator, si poggia sulla rete di un altro operatore; in questo caso si tratta di Vodafone.

Cosa cambia tra Vodafone e Ho? Vodafone è un operatore sia fisso che mobile che può contare su una rete di proprietà e una velocità di connessione garantita mentre Ho è un operatore virtuale che sfrutta la rete di un altro gestore (Vodafone) e si limita al 4G.

L’arrivo di Ho in qualità di operatore low cost della società VEI SRL appartenente al Gruppo Vodafone ha cambiato il modo di intendere la telefonia mobile e gli operatori virtuali.

Dal 2018, anno del lancio sul mercato, le tariffe proposte per la telefonia mobile targate Ho sono state sviluppate per soddisfare le esigenze più disparate ed essere sempre alla porta di tutti.

Ho, i nuovi piani tariffari

Ho ha elaborato nuovi piani tariffari pronti a supportare qualsiasi attività: lavoro, studio, svago. L’obiettivo? Offrire più minuti, più SMS e più giga.

Dalle offerte voce e dati alle soluzioni solo dati fino a 350 GB al mese, infatti, chiunque può trovare il piano tariffario adatto alle proprie esigenze.

Le tariffe voci e dati offrono un pacchetto dati da 150 GB, telefonate illimitate e SMS illimitati a partire da 7,99 euro al mese per chi decide di attivare un nuovo numero e chi passa a Ho da un altro gestore.

Per chi non si accontenta e sceglie di passare a Ho da un operatore virtuale, l’operatore low cost propone il piano Ho. Sempre di più con 200 GB, minuti ed SMS illimitati a un costo di 9,99 euro al mese.

Se si ha necessità di navigare soltanto allora si possono scegliere i nuovi piani tariffari solo dati targati Ho: i piani da 100 o da 200 GB si possono attivare online o presso un negozio Ho a un costo mensile rispettivamente di 12,99 euro e 19,99 euro mentre il piano da 350 GB attivabile soltanto nei negozi Ho a un costo mensile di 16,99 euro (scontato a 14,99 euro per i clienti Ho). Basta inserire la SIM Ho in una internet key, un router portatile o un tablet, navigare e condividere la connessione con più device.

Come attivare i piani tariffari Ho

L’attivazione dei piani tariffari Ho può essere effettuata in modalità diverse, da quella online semplice e veloce a quella tradizionale nei negozi Ho.

Nel primo caso è sufficiente visitare il sito dell’operatori virtuale, selezionare il piano più adatto e seguire le indicazioni. Il costo di attivazione varia in base all’offerta selezionata e all’operatore di provenienza (gratis per chi arriva da altri operatori virtuali; 29 euro per chi arriva da Vodafone; 9 euro per chi arriva dagli altri operatori) mentre l’invio della SIM è gratuito.

Nel secondo caso è necessario consultare la mappa dei punti vendita Ho e trovare il negozio più vicino per comprare una SIM e attivare la tariffa più adatta alle proprie esigenze.