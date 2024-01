“Ho il cancro, mi resta un anno da vivere”: lacrime nel calcio | L’allenatore ex Lazio lo annuncia così

Fulmine a ciel sereno, l’ex allenatore della Lazio esce allo scoperto per svelare la sua malattia, a quanto pare incurabile.

La lunga mano del 2023, un annus horribilis per il calcio, che ha pianto tanto giocatori morti prematuramente, a causa di mali incurabili. È un anno ormai che ci ha lasciato Gianluca Vialli, una leggenda per la Samp, uno dei campioni della Juventus, nello staff di Roberto Mancini nella Nazionale trionfatrice degli ultimi Europei.

Due giorni dopo la scomparsa di Vialli, è toccato a Roberto Dinamite, il più grande marcatore di tutti i tempi del Vasco da Gama, con il quale segnò 708 gol tra il 1971 e il 1993, chiamato così per la potenza dei suoi tiri in porta, senza eguali.

E ancora, Just Fontaine, l’attaccante francese che tutt’ora detiene il record di gol in un Mondiale, 13, in Svezia 1958. Luisito Suarez e Trevor Francis, come non ricordare Sir Bobby Charlton, considerato dalla FIFA il miglior calciatore inglese della storia, uno dei sopravvissuti al disastro aereo di Monaco del 1958, campione del mondo con l’Inghilterra, un’icona del Manchester United, con il quale ha giocato la bellezza di 758 partite.

Fino ad arrivare a ad Antonio Giuliano, morto lo scorso 13 dicembre all’età di 81 anni. Rimane il terzo giocatore con più presenze nella storia del Napoli, ex Azzurro ai Mondiali del 1966, 1970 e 1974, per molti una figura chiave per convincere Diego Armando Maradona a scrivere la storia più bella, mai narrata a Napoli.

Il 2024 non è iniziato bene

Il nuovo anno ci ha portato subito via la più grande leggenda del calcio tedesco, Franz Beckenbauer, morto nel sonno a 78 anni. Due Mondiali all’attivo, quello storico del 1974 con la maglia dell’allora Germania Ovest, quello in Italia nel 1990 come allenatore della Nationamannschaft.

Sono proprio il prestigio e le capacità comunicative del leggendario Kaiser a fare sì che la Germania riesce ad aggiudicarsi quei Mondiali del 2006, vinti dall’Italia proprio eliminando gli anfitrioni nella iconica semifinale di Dortmund.

Un’amara scoperta

“Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò”. È stato proprio Sven-Goran Eriksson a rivelare un cancro al pancreas incurabile, a una radio svedese. Oltre che l’amara scoperta, colpiscono le parole dell’ex allenatore di Roma e Lazio, nonché – tra le altre – della nazionale inglese. “Nel migliore dei casi mi resta un anno o anche di più, nel peggiore anche meno”.

Un fulmine a ciel sereno, anche se qualcuno sospettava. “Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri – continua l’allenatore scandinavo – dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore”. Se il 2023 ci ha fatto piangere il 2024 non sembra essere da meno.