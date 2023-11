“Ho fatto un’offerta a Zhang”: trema tutto il mondo Inter | Impossibile non accettare

Zhang destabilizzato dall’ultima offerta per l’Inter. Era tutto vero, ora che farà l’attuale presidente della Beneamata.

Una parte del mondo Inter sta preparando il rientro dopo la sosta sperando, stavolta più che mai, che i Virus UEFA e FIFA non contagino i nerazzurri sparsi nel mondo con le rispettive nazionali.

Presto per parlare di “spareggio” scudetto, ma è tanto lampante quanto evidente che Juventus-Inter del prossimo 26 novembre (ore 20.45) non è solo lo scontro fra il cacciatore e la lepre, ma riveste un’importanza enorme nella corsa scudetto.

Il tutto a ridosso della sosta, che può cambiare le carte in tavola, sia quelle che ha in mano Simone Inzaghi – senza Pavard e Cuadrado e con la Champions (e un primo posto ancora da conquistare) sullo sfondo – sia Max Allegri, in ansia per le condizioni di Locatelli, che ha lasciato il ritiro Azzurro causa infortunio tutto da monitorare.

Aspettando Juventus-Inter però, il mondo nerazzurro viene destabilizzato nuovamente da un’offerta ufficiale per certi versi sorprendente, nata come rumors e che ora fa davvero rumore.

Zilliacus fa sul serio

A inizio novembre non tutti avevano dato credito al cinguettio di Thomas Zilliacus e a quell’accordo da 2,5 miliardi di dollari firmato da XXI Century Capital con uno stuolo di investitori al seguito.

“Faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte di questi stessi fondi”, aveva scritto l’ex responsabile globale delle comunicazioni aziendali di Nokia. Non erano solo parole a effetti, ma fatti. Fatti concreti.

Zilliacus mantiene la promessa, ecco l’offerta

Il manager finlandese, residente a Singapore, scrive un nuovo capitolo del suo volli fortissimamente volli l’Inter. A piccole dose, frasi ad hoc figlie di un piano strategico abbastanza misterioso, ma tremendamente concreto. “Ho presentato un’offerta ufficiale per acquisire il club a Steven Zhang. Non voglio entrare nei dettagli”.

Frecciatine anche a chi non lo sta prendendo sul serio, in fondo Thomas Zilliacus è stato lo stesso che ha provato a prendere il Manchester United. Senza riuscirsi. Ma stavolta è più determinato che mai e dopo aver rivelato l’offerta scansa le critiche. E rilancia: “C’è scetticismo attorno a me? Non obbligo nessuno ad ascoltarmi, posso assicurarvi che stanno succedendo tante cose e non succedono in pubblico“. Palla a Zhang ora, che nel frattempo sta cercando di tappare il buco finanziario della sua Inter. Non è che ci penserà Zilliacus? Lo scopriremo solo vivendo.