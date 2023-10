“Ho deciso la data del ritiro”: incredibile ma vero | Spogliatoio Juve senza parole

La Juventus non si può godere fino in fondo il derby vinto, spogliatoio scosso dalla decisione di un iconico bianconero.

La trappola derby non è scattata. La Juventus non solo batte il Torino come da tradizione, ma approfitta dell’harikiri dell’Inter in casa col Bologna (da 2-0 a 2-2) per prendergli due punti e restare in scia di un Milan che, pur soffrendo tantissimo a Genova, riesce a domare il Grifone grazie a una rete di Pulisic nel finale.

La Juventus il suo l’ha fatta e può andare in sosta per gli impegni della Nazionale nella Qualificazioni a Euro 2024, con l’entusiasmo proprio di chi pur senza incantare nel gioco e nonostante gli infortuni di Vlahovic e Chiesa è sempre lì, saldamente in zona Champions League, l’obiettivo dichiarato da Max Allegri sin dall’inizio.

Il derby della Mole riconsegna alla Signora un giocatore distrutto dal goffo autogol con il Sassuolo. Sì perché è proprio Gatti, a inizio ripresa, a rompere l’equilibrio di una sfida dura e molto equilibrata.

Chiude il match Arek Milik, proprio lui il bomber di scorta della Juventus, fortemente voluto da Max Allegri questa estate, riscattato dall’Olympique Marsiglia. E al ritorno dopo la sosta c’è proprio Milan-Juventus, coi rossoneri senza Theo Hernandez (ammonito e diffidato) e Maignan (espulso nel concitato finale del Ferraris.

Gatti, dalle stalle alle stelle

“Emozione enorme, tutto paga”. Così Federico Gatti, che al termine del derby si gode la sua prima rete in Serie A, ma soprattutto si toglie la classica scimmia dalle spalle. “Non ho mai mollato neanche dopo Sassuolo rivela – mi è servito solo a crescere”.

Dalle stalle alle stelle, dunque, il passo è breve. “Abbiamo vinto con una prestazione immensa, tre punti e non abbiamo preso gol. Tanta roba – aggiunge – C’è la voglia di lottare tutti insieme, siamo un gruppo pazzesco, oggi è una vittoria importantissima in una partita così sentita, è troppo bello”.

Clean sheet Juventus. Ma…

Già nel 2018 Wojciech Szczesny era entrato nella storia del club bianconero dopo essere rimasto imbattuto per la decima volta in appena 14 partite giocate. Quest’anno è già a quota 4, anche se non di fila.

“Qui si parte ogni anno con l’obiettivo di vincere dei trofei – dice il portiere polacco – questo mi stimola a rimanere sempre concentrato. Ogni tanto non riesco, sbagliamo tutti, ma ci provo sempre”. 33 anni e non sentirli. “Una data nella mia testa del mio ritiro ce l’ho – rivela Szczesny. Vorrei essere più disponibile per mio figlio e la mia famiglia”. Gli juventini sperano che sia il più lontano possibile.