“Ho deciso di lasciare la maglia numero 10”: rivoluzione totale | Non sarà più titolare

Il mercato degli arabi e degli inglesi, dei super affari e di quelli sbocciati ma mai esplosi, si arricchisce di un nuovo caso.

Il fondo PIF l’ha fatta, finora, da padrone, al netto di cosa accadrà da qui al 31 agosto, l’ultima data per fare movimenti tra giocatori con un accordo in corso e club. Sia col Newcastle (vedi Tonali) sia con le quattro squadrone della Saudi Pro League, il nuovo che avanza ha monopolizzato questa sessione estiva che volge al termine.

Le inglesi non sono state da meno pensando ai 133 milioni di euro (cifra record per la Premier) con cui il Chelsea si è preso Moises Caicedo dal Brighton di De Zerbi, superando la concorrenza del Liverpool che poteva vantare un accordo di massima con i Seagulls: ha prevalso il desiderio del centrocampista ecuadoriano. Come non menzionare l’affare Kane, che ha lasciato il Tottenham per trovare nuovi stimoli nel Bayern di Tuchel.

Ma è stato, almeno finora e fino a prova contraria, anche il mercato delle bombe inesplose, prima tra tutte quella di Kylian Mbappé, separato in casa Paris Saint Germain, prima del suo reintegro, nonostante sia promesso sposo del Real Madrid.

La sensazione è che il Principe di Bondy resterà al Parco dei Principi per un’altra stagione, l’ultima, di convolare a nozze al Bernabeu, a meno che Nasser Al Khelaifi non s’inventi chissà cosa per trattenere il fuoriclasse francese.

Un caso aperto

Non solo Mbappé, ma anche Lukaku, Samardzic e Castrovilli hanno reso questo mercato per certi versi unico. Big Rom deve ancora trovare sistemazione dopo la chiusura totale dell’Inter. Si era parlato perfino di Roma, ancora molto di Juventus.

Il serbo dell’Udinese aveva perfino passato le visite mediche con l’Inter prima del clamoroso intoppo, figlio – si dice – delle nuove pretese del papà-procuratore. I nerazzurri non hanno perso tempo, confermando Stefano Sensi.

Galeotte le visite mediche

C’è chi, infine doveva andare via, ma non l’ha potuto fare. Storia senza lieto fine quella di Gaetano Castrovilli, promesso sposo del Bournemouth, ma galeotto le visite mediche: questo matrimonio non s’ha da fare. Alla Fiorentina sarebbero andati più di dieci milioni di euro. Reintegrato in rosa, il futuro di Castrovilli è presumibilmente da comprimario alla Viola.

Di certo non vestirà la Dieci, passata nel frattempo a Nico Gonzalez: “Cari tifosi viola, è con un misto di tristezza e gratitudine che annuncio la mia decisione di lasciare la maglia numero 10. Indossarla è stato un onore assoluto, ma ho deciso di intraprendere una nuova sfida con un nuovo numero. Il calcio è fatto di cambiamenti e di nuove opportunità”.