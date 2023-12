“Ho avuto paura”: allarme rosso Rafa Nadal | È successo tutto negli ultimi giorni

Fuori da quasi da un anno, Rafa Nadal ha annunciato il suo ritorno, ma anche lanciato un preoccupante allarme rosso.

19 gennaio 2023. Una data che i tifosi di Rafa Nadal, purtroppo per loro, conoscono molto bene. È il giorno in cui il loro beniamino usciva mestamente dagli Australian Open, al secondo turno, battuto dallo sconosciuto Mackenzie McDonald, in tre set: 6-4, 6-4, 7-5.

Fu una sorpresa, ma ben presto si scoprì dell’altro, l’infortunio apparentemente non gravissimo: lesione all’ileo-psoas. Doveva stare fermo un paio di mesi: avrebbe dovuto saltare l’ATP 500 di Dubai (un ritorno atteso 15 anni) e il 1000 di Indian Wells.

C’era chi aveva ipotizzato il forfait del Sunshine Double americano, ma c’era chi era pronto a scommettere sul 1000 di Montecarlo di 9 aprile per il suo rientro dopo il terzo infortunio muscolare, nel giro di 10 mesi.

Quei mesi sono diventati undici, che sommati ai precedenti 49 fanno 60 mesi di assenza, ovvero 5 anni della sua carriera passati a curare un fisico logorato dalla voglia incessante di spingersi al limite. Nei restanti 17 anni di tempo sul campo però, quel fisico gli ha permesso di vincere 22 Slam di cui 14 Roland Garros.

Nadal e la data di rientro

Dopo mesi di silenzi e di tante ipotesi, per qualcuno non avremo mai più rivisto il fuoriclasse mancino di Manacori sui campi da tennis, è stato proprio Nadal a uscire allo scoperto, ufficializzando la data di rientro.

Rivedremo Nadal il 31 dicembre, a Brisbane, da numero 664 del mondo. “Dopo aver lavorato così duramente per tutta la vita, non credo che la mia carriera possa terminare in conferenza stampa”.

Nadal l’indomito, dunque. Nessuna voglia di smettere, anche se le incognite sono tante. “Ho avuto paura di annunciare il mio rientro dopo un anno senza incontri e un intervento all’anca – ha postato lo spagnolo su Twitter, o X come ha deciso di chiamarlo Elon Musk – non sono preoccupato dall’anca, ma da tutto il resto”.

Tutte le incognite di un grande campione

Al di là della bella notizia, sono tante le incognite su Rafa Nadal. Non aspettiamoci miracoli, anche se di imprese sportive ne ha fatti in carriera. “Non mi aspetto nulla, questa la verità – continua il video social – che ha fatto il giro del mondo – credo di trovarmi in un momento diverso, in una situazione diversa e in un terreno inesplorato”.

I timori di un giocatore che ha fatto la storia del tennis (22 titolo dello Slam) ma che non potrà mai più essere competitivo, ci sono tutti. “Ho sempre preteso il massimo da me stesso – chiosa – dovrò accettare che le cose andranno male all’inizio”. Lo sa lui, lo devono sapere i suoi fan e tutti coloro che hanno sempre guardato con ammirazione alla sua stratosferica carriera, per certi versi unica.