Video Gol e Highlights di Udinese – Juventus 0-3 , 1° Giornata Serie A: la sblocca subito Chiesa, quindi Vlahovic su rigore e Rabiot di testa per il tris decisivo per i bianconeri.

Una partita iniziata sul velluto con una prima marcatura veloce di Chiesa. Da quel momento strada in discesa per i torinesi e friulani che non hanno mai dato l’impressione di rientrare nel match.

Un errore di Ebosele assegna il rigore che chiude definitivamente i conti. Poi la terza marcatura arriva nel finale del primo tempo. Ripresa nella quale gli uomini di Allegri controllano la sfida non subendo molto, tranne in due occasioni.

Buona la prima per Allegri e la sua truppa. Ora dovrà misurarsi con le favorite di questa stagione.

Udinese-Juventus, 1° giornata di Serie A

Sintesi di Udinese – Juventus 0-3 :

Allegri manda in campo la sua formazione con il classico 3-5-2. In porta Szczesny, difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo sulle fasce due volti nuovi come Weah e Cambiaso, mentre nella linea centrale Rabiot, Locatelli e Miretti. In avanti Vlahovic e Chiesa.

Risponde alla stessa maniera Sottil, con Beto e Thauvin in avanti, Lovric in cabina di regia.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Pronti, via e i piemontesi passano in vantaggio. Errore in fase d’impostazione dei friulani, Vlahovic serve Chiesa il quale calcia dal limite in porta nell’angolo basso alla destra di Silvestri!

1' | FEDEEEEE 😍



Siamo subito in vantaggio con Chiesa ⚪️⚫️#UdineseJuve [0-1] pic.twitter.com/wl8DBGZUQK — JuventusFC (@juventusfc) August 20, 2023

Udinese – Juventus. I ritmi sono subito alti, bianconeri torinesi che provano a premere sfruttando il vantaggio ottenuto in apertura. Appena passato il quinto minuto Cambiaso prova una conclusione dopo essersi destreggiato più che bene sulla fascia. La sua conclusione è potente, indirizzata sul primo palo, ma Silvestri interviene e sventa il pericolo!

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Al ventesimo minuto arriva il raddoppio dei bianconeri, a causa di un tocco di mano di Ebosele in area. Sul seguente rigore Vlahovic non sbaglia e regala la seconda marcatura per i torinesi!

Udinese – Juventus. Cinque minuti più tardi si affaccia per la prima volta dalle parti di Szczesny i padroni di casa. La conclusione di Wallace, però, è imprecisa e termina alta sopra la traversa.

Quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto di gioco, Beto lavora un bel pallone sulla trequarti, serve Zarraga, il quale rientra sul sinistro e conclude in porta. Il pallone termina alto di poco!

Al quarantacinquesimo minuto Cambiaso effettua una conclusione di potenza dalla trequarti. Il pallone termina alla sinistra di Silvestri!

Terza rete della Juventus! Dopo la smanacciata di Szczesny che mette in angolo una conclusione di Thauvin, ecco che Cambiaso effettua un cross dalla trequarti, Silvestri va a vuoto e Rabiot colpisce di testa a porta vuota per la terza marcatura bianconera!

Udinese – Juventus. Secondo tempo che inizia con i friulani più pericolosi. Ci prova Thauvin dopo cinque minuti con una conclusione da fuori area. Il pallone viene deviato e con una carambola prende una strana traiettoria che finisce sopra la traversa di poco!

Vicini alla metà della ripresa con Samardzic che prova una conclusione dopo aver ricevuto la sfera da un compagno. La sua conclusione viene deviata ottimamente da Szczesny in angolo!

A metà della ripresa Samardzic effettua un lancio dalle retrovie, Lovric tutto solo sceglie il colpo di testa e la palla termina sulla sinistra del portiere polacco,

All’ottantesimo minuto di gioco friulani vicini alla rete della bandiera! Prima Perez colpisce di testa ma la sua conclusione viene deviata dal numero uno polacco. Poi ci prova Lucca, ma sbatte nuovamente contro di lui e la palla termina in calcio d’angolo!

Highlights e Video Gol di Udinese – Juventus 0-3 :

Tabellino di Udinese – Juventus 0-3 :

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele (57′ st Ferreira), Zarraga (46′ st Samrdzic), Wallace, Lovric, Kamara (46′ st Zemura); Beto (75′ st Lucca), Thauvin (66′ st Success). A disposizione: Piana, Malusà, Guessand, Success, Quina, Ferreira, Abankwah, Aké, Lucca, Semedo, Camara, Samardzic, Zemura, Pejicic, Nwachukwu.

All. Andrea Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (46′ st McKennie), Miretti (46′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (70′ st Iling Junior); Chiesa (77′ t Milik), Vlahovic (85′ st Yildiz). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling Junior, Fagioli, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia.

All. Allegri

Arbitro: Rapuano (Rimini)

Marcatori: 2′ pt Chiesa (J), 20′ pt Vlahovic su rigore, 48° pt Rabiot (J)

Ammoniti: 27′ pt Alex Sandro (J), 31′ pt Kabasele (U), 35′ pt Danilo (J), Locatelli (J)

