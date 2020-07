Hellas Verona – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 09-07-2020

Giovedì 9 luglio ore 20:45 al Bentegodi di Verona si gioca Hellas Verona – Inter, posticipo della 31° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

La Lazio ha perso a Lecce e la Juventus si è fermata a San Siro contro il Milan, potevano essere buone notizie per l’Inter che però reduce dal bruttissimo KO casalingo contro il Bologna, ha detto definitivamente addio al sogno Scudetto. Per i nerazzurri, ancora la speranza del 2°posto al momento di colore biancoceleste, con l’obiettivo di tenere alla larga l’Atalanta distante solo 1 punto. L’Hellas Verona è probailmente la maggiore sorpresa del campionato, 8° posto a 42 punti e chance di centrare l’Europa League distante 6 punti. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

Dalla ripresa l’Inter ha ottenuto i 3 punti con Sampdoria, Parma e Brescia, seppur mai convincendo. Ma il pari casalingo contro il Sassuolo e il KO di domenica scorsa contro il Bologna sempre a San Siro, hanno di fatto tagliato fuori l’Inter dal sogno titolo. Un’Inter col morale a terra, su cui ovviamente dopo la caduta contro i rossoblu, si sono aperti processi tecnici sulla rosa, di mentalità e ad Antonio Conte, che risultati alla mano ha fallito la stagione. Nella partita difficile di Verona, l’opportunità di accorciare sul 2°posto e rendere meno amara l’ennesima stagione anonima.

L‘Hellas Verona ospita l’Inter nel proprio stadio, dove in questa stagione ha già fermato la Lazio (0-0) e inflitto una sconfitta alla Juventus (2-1). La squadra di Juric è la rivelazione del campionato, 8° posto e 42 punti frutto 11 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. L’inattesa sconfitta col Brescia nello scorso turno ha un po’ minato le speranze europee degli scaligeri, scivolati a -6 dal 7° posto, però ancora raggiungibile.

Come vedere Hellas Verona – Inter in diretta TV e streaming

La partita Hellas – Verona – Inter sarà trasmessa domani sera in diretta tv dalle 21:45 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Hellas Verona – Inter

L’Inter torna al Bentegodi a distanza di 2 stagioni. L’ultimo precedente nerazzurro in trasferta risale all11° giornata d’andata della stagione 2017/2018. L’Inter vinse 2-1 con reti di Borja Valero e Perisic. L’andata di questo campionato è terminata sempre 2-1 a San Siro, con gol di Vecino e Barella. L’Hellas Verona non batte in casa l’Inter dalla stagione 1991/1992.

Probabili formazione Hellas Verona – Inter

Defezioni in difesa e a centrocampo pr l’Inter che deve fare a meno degli infortunati Barella, Sensi e Moses e degli squalificati D’Ambrosio e Bastoni. Conte recupera Skrinar che torna titolare in difesa. Brozovic titolare dopo Bologna, e dubbio sul suo partner in mediana tra Vecino e Gagliardini. Sanchez favorito su Lautaro. Confermati Eriksen e Lukaku. Godin ritrova una maglia in difesa.

Tanti infortunati per Juric che deve a fare a meno di Eysseric, Salcedo, Danzi, Adjapong e Borini. Inamovibile il 3-4-2-1 con Kumbulla e Rrahmani in difesa, Veloso e Amrabat in mediana con Lazovic e Faraoni sugli esterni. Trio d’attacco dovrebbe essere Zaccagni, Pessina e Di Carmine. Panchina per Pazzini e Stepinski.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): SILVESTRI, KUMBULLA, GUNTER, RRAHMANI, VELOSO, AMRABAT, FARAONI, LAZOVIC, ZACCAGNI, DI CARMINE, PESSINA

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC,GOIN, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BROZOVIC, GAGLIARDINI, CANDREVA, ERIKSEN, SANCHEZ, LUKAKU

