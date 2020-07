Hellas Verona-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-7-2020

Sarà la sfida del Bentegodi ad aprire la 34ma giornata di serie A, con l’Atalanta alla ricerca dell’ennesima vittoria per chiudere definitivamente il capitolo Champions e il Verona che si giocherà le ultime chance di agguantare la zona Europa. Ultime e probabili formazioni: Juric ritrova Di Carmine al centro dell’attacco, mentre Gasperini conferma Sutalo in difesa. Ecco dove vedere la partita in diretta Tv e streaming live:

Inizia con il botto la 34 giornata di serie A, con l’Atalanta che sarà ospite del Verona, pronta a riprendersi il secondo posto e mettere la parola fine e ipotecare un posto per la prossima Champions League. Dal canto loro, gli uomini di Juric vorrebbero tenere viva la speranza di avvicinare i posti che porterebbero a disputare la minore competizione continentale.

Ultime sulle formazioni di Verona-Atalanta:

Juric ritrova Di Carmine in attacco, che sarà affiancato dal giovane Pessina. Per il resto, nel 4-4-2 di partenza dovrebbe esserci Silvestri, che difenderà la porta con il supporto del quartetto difensivo composto da Rahmani, Gunter, Kumbulla e Di Marco. A centrocampo Faraoni e Lazovic occuperanno le corsie esterne, con in mezzo Amrabat e Veloso.

Un solo dubbio di formazione per Gasperini, che sulla trequarti schiererà uno tra il Papu Gomez e Malinovskyi. Nel classico 3-4-1-2 ci sarà Sportiello in porta, protetto dal trio Sutalo-Caldara-Djimsiti. In mezzo ci saranno De Roon e Temeze al centro, con Castagne e Gosens sugli esterni. In attacco, Gomez (o Malinovskyi) e Pasalic supporteranno Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta:

Verona(4-4-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Di Marco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Di Carmine. Allenatore. Ivan Juric

Atalanta(3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Djimsiti, Caldara; Castagne, De Roon, Temeze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini

Come vedere Verona-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Verona e Atalanta, che si giocherà domani alle ore 17.15, valida per la 34ma giornata di serie A sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A ai canali 202 e 249 del satellite, oppure 473 e 483 del digitale terrestre. In streaming, invece, è possibile utilizzare l’app Sky Go tramite PC, smartphone e tablet.

