“Hazard torna in campo”: annuncio ufficiale | Finalmente Eden ha accettato

Niente ritiro, almeno per il momento, per Eden Hazard, uno degli svincolati di lusso del mercato estivo. Arriva l’annuncio ufficiale.

Aspettando Kylian Mbappé, il Real Madrid si gode Jude Bellingham, un centrocampista tuttofare di appena 20 anni, che ha iniziato la sua esperienza con le Merengues praticamente con lo stesso ruolino di marcia di Cristiano Ronaldo.

Impressionante il suo score, è ancora più impressionante se si pensa che Florentino Perez ha sborsato poco più di 100 milioni per prenderlo dal Borussia Dortmund, la stessa cifra spesa cinque anni fa per prendere Eden Hazard.

È qui che l’aggettivo impressionante fa rima con imbarazzante. Sì perché Jude Bellingham in nove partite ha realizzato otto gol e quattro assist, praticamente in un mese ha fatto Hazard quanto in cinque anni di Real Madrid.

L’attaccante belga, infatti, ha impiegato cinque anni e 76 partite con i Blancos per realizzare sei reti. Gli opposti si attraggono, a quanto pare, ma la cifra spesa è più o meno la stessa. Probabilmente Bellingham è quello che Hazard sarebbe dovuto essere.

Un’estate un po’ così

Terminata l’esperienza fallimentare con il Real Madrid, Eden Hazard è rimasto senza squadre. In tanti hanno provato a convincerlo: in Europa, Italia compresa, perfino dal mondo arabo ma vuoi per un motivo (dato da una serie di dubbi sulle sue condizioni fisiche) vuoi per un altro (la sua voglia di smettere a soli 32 anni) non se ne è fatto niente, con nessuno.

L’ultima partita di Hazard è datata 13 maggio 2023, un 1-0 per il Real Madrid nel derby vinto contro il Getafe, nel quale l’ex Chelsea e Lille è stato in campo per sessantuno minuti. Cinque mesi più tardi, il fantasista belga che si sarebbe dovuto consacrare top player a Chamartìn è pronto a tornare in campo.

Ritiro sì, ritiro no

A cinque mesi di distanza da quel Real Madrid-Getafe 1-0, Eden Hazard torna in campo, per una partita di beneficienza in programma il prossimo 18 ottobre a Calais con Deschamps e Blanc. L’amichevole vedrà coinvolti anche gli ex campioni del mondo Robert Pirès e Christian Karembeu, oltre che gli ex compagni Mathieu Debuchy e Yohan Cabaye, con cui Hazard ha vinto la Ligue 1 nel 2011, ai tempi del sorprendente Lille.

Kick off affidato a Benjamin Bourigeaud, trequartista dello Rennes originario proprio di Calais. L’incasso per questa serata di gala sarà interamente devolto all’associazione “Pièces Jaunes”, che si occupa di bambini ricoverati in ospedale e di cui Didier Deschamps è padrino, insieme a Brigitte Macron. Chissà cosa farà poi Hazard: ritiro sì o ritiro no? Questo il problema.