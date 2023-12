“Hanno trattato con il fondo PIF”: gli Arabi si prendono la big di Serie A | Trattativa concreta

Il Fondo PIF torna a far parlare di sé in ottica Serie A big. Non solo giocatori e allenatori, vogliono proprio un club.

La Saudi Pro League potrebbe essere terminata. L’attesissimo scontro al vertice tra la capolista Al-Hilal e l’Al-Nassr del top scorer Cristiano Ronaldo, il super derby tra squadre in mano all’ormai arcinoto Fondo PIF, ha dato un verdetto inequivocabile.

La capolista se ne va. Trascinata dalle reti dell’ex Lazio Milinkovic-Savic, di Alexander Mitrovic (che fa tredici e si porta a due marcature da CR7) e di Boulaihi, la squadra di Jorge Jesus s’impone 3-0 e scappa via.

Sono ben sette, ora, i punti di vantaggio di un Al-Hilal che a quanto pare non sta risentendo per niente del brutto infortunio patito da Neymar e potrebbe aver già chiuso i conti con largo anticipo. I distacchi sono molto importanti: +7 sull’Al-Nassr, +11 sull’Al-Ahli, +13 sull’Al-Ittihad.

I valori sono comunque quelli, alla fine le prime quattro della Saudi Pro League altre non sono che quelle di proprietà del Fondo PIF, uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari.

Di assalto in assalto

Hanno deciso di investire sul calcio, forse per trovare un’economia alternativa al petrolio, forse per prendersi un’altra fetta sportiva visto che gli arabi hanno già in mano il Circus della Formula Uno. Chissà.

Fatto sta che dopo aver saccheggiato la Serie A, ma anche tutti i più importanti campionati europei. Il Fondo PIF non si accontenta di aver favorito l’arrivo di Mancini in Arabia Saudita, vogliono sia Max Allegri che Mourinho, non solo: l’ambizioso piano va oltre giocatori e allenatori.

Il Fondo PIF si muove

C’è fermento, infatti, attorno all’Inter. Thomas Zilliacus sembra proprio fare sul serio dopo la firma di quell’accordo per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei suoi progetti. Parte di questa somma sarà utilizzata per un’offerta formale a Zhang.

Ma ci sarebbe anche il Fondo PIF, intenzionato a sbarcare a Milano, per prendere una delle due big meneghine. Almeno così sostiene Maurizio Pistocchi in esclusiva, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter (o X, come ha deciso di chiamarlo Elon Musk). Arabi pronti a mettere sul piatto circa un miliardo e mezzo di euro, la stessa cifra offerta per prendere la Juve. In quel caso la trattativa non è andava a buon fine, chissà stavolta.