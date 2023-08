Handanovic di nuovo in Serie A: contratto di un anno con opzione | L’offerta lo convince

L’ex portiere e bandiera dell’Inter potrebbe non aver chiuso qui la sua carriera nel campionato italiano.

Treviso, Lazio, Rimini, Udinese, ma soprattutto Inter. Sono state queste le squadre in cui ha militato in Italia, Samir Handanovic. Il portiere sloveno 39enne, dopo una lunghissima militanza nel club nerazzurro di cui ne è stato anche bandiera e capitano, non ha ricevuto alcuna offerta per il rinnovo del contratto ed ha dato l’addio a quelli che per undici anni sono stati i suoi tifosi.

Dopo alcuni anni difficili a Milano, Samir è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni, contribuendo alla vittoria di uno Scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. L’ultima stagione, però, almeno a livello personale, non è stata altrettanto soddisfacente.

Dopo un paio di mesi dall’inizio della stagione e diverse critiche ricevute per i suoi errori, infatti, l’estremo difensore sloveno ha perso quel posto da titolare che conservava da undici anni ed è stato scavalcato nelle gerarchie da André Onana. Simone Inzaghi ha fatto una scelta netta che è stata un po’ quella che ha segnato la fine della sua avventura all’Inter.

Secondo i più maliziosi, in realtà, è stata una scelta un po’ tardiva che la società nerazzurra non ha avuto il coraggio di fare prima. Una scelta che, se fosse arrivata prima come sostengono in molti, avrebbe potuto portare l’Inter ad avere uno Scudetto in più in bacheca e la seconda stella sulle maglie.

Handanovic, la fine dell’esperienza nerazzurra e la voglia d continuare

Dopo 380 presenze in Serie A e 455 in totale, quindi, Samir Handanovic lascia l’Inter e lo fa da gran signore, senza sbattere la porta, ma soprattutto ringraziando tutto l’ambiente per l’esperienza vissuta a Milano dal 2012 al 2023.

A 39 anni, però, forse non è ancora arrivato il momento di dire basta e il portiere sloveno, anche se tuttora svincolato, sta cercando una nuova esperienza stimolante per continuare a sentirsi utile e un calciatore professionista. Nelle ultime ore si è aperta una nuova stimolante possibilità che l’ex Inter spera di prendere al volo.

Handanovic, ecco dove potrebbe giocare

Luis Maximiano, infatti, è vicino all’accordo con l’Almeria. L’obiettivo numero uno della Lazio come vice Provedel è Emil Audero della Sampdoria. Il portiere scuola Juve, però, piace proprio all’Inter che lo vorrebbe come eventuale vice Sommer. Ecco che, quindi, qualora Audero dovesse saltare definitivamente, un’opportunità potrebbe essere proprio quella di mettere sotto contratto Samir Handanovic.

L’ex capitano dell’Inter è stato proposto alla Lazio di Claudio Lotito. Al momento resta una suggestione perché nessun contatto tra le parti è stato avviato, ma Handanovic rappresenterebbe un acquisto sicuro vista l’esperienza tra i pali.