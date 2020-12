Calciomercato Milan, clamoroso: sogno Haaland con lo Scudetto?

L’acquisto di Haaland qualora dovesse vincere lo scudetto non è un miraggio. Il Milan sta riscuotendo successo in Italia ed in Europa. La formazione di Pioli è in testa alla classifica, il gruppo di giovani e meno giovani si sta amalgamando alla perfezione.

La squadra rossonera sta ritornando ad essere una grande. Occupa i posti che merita per la sua storia, il suo grande passato ed un futuro molto promettente.

Ora la corsa scudetto non è più un miraggio, lo dimostrano i cinque punti sulla seconda in classifica. Ma non solo, il suo rendimento con e senza Ibrahimovic, il grande acquisto della scorsa stagione, non mostra grandi differenze.

Questo vuole dire che attorno all’attaccante svedese si è cementato un gruppo di calciatori compatto e pieno di stimoli. Un campione come Ibrahimovic potrebbe aprire la strada all’arrivo di altri fuoriclasse e cambiare definitivamente il volto di questa squadra.

Haaland sarebbe un bomber per il futuro davvero perfetto. Il norvegese si è dimostrato una macchina da gol con il Borussia Dortmund. Il padre Alf-Inge, ex calciatore, recentemente in un’intervista ad un quotidiano sportivo italiano, ha citato proprio Ibrahimovic come idolo del figlio.

Il fatto, poi, che i due condividano lo stesso procuratore, ovvero Mino Raiola, aggiunge sostanza ad una possibile trattativa futura.

Certo ci sono di mezzo le possibilità economiche. Al momento la trattativa non pare possibile, visto che altri club europei potrebbero offrire molto di più. Ma la suggestione rimane…

