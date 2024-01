Ha staccato la spina: vuole lasciare il Milan immediatamente | Richiesta di cessione presentata

Grandi manovre in casa Milan in vista del mercato di gennaio. Ma non si guarda solo alle entrate. Ecco chi esce tra i rossoneri.

Al netto del rientro di Gabbia dal prestito (anticipato) dal Villarreal, gennaio è iniziato nel migliore dei modi per il Milan. Sì, perché il successo di Empoli (con tanto di clean sheet)n è importante sia per i tre punti e quella continuità di rendimento che alla squadra di Pioli serve come il pane, sia per l’operato della dirigenza rossonero.

Non hanno perso tempo gli uomini mercato del Milan. E se l’operazione di Gabbia era tutto sommato semplice vista che il difensore di Busto Arsizio era comunque di proprietà del Diavolo, l’arrivo di Terracciano dall’Hellas Verona dimostra prontezza, rapidità e lungimiranza.

Il neo rossonero è un classe 2003 e arriva dall’Hellas Verona a titolo definitivo, per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club scaligero. È stata battuta anche la concorrenza della Fiorentina, a conferma della bontà delle idee chiare che si hanno nella Milano rossonera.

Gabbia e Terracciano, dunque. Seguendo il proverbio che non c’è due senza tre, il prossimo acquisto potrebbe essere Matija Popovic. Altro colpo in prospettiva, visto che il serbo, classe 2006, arriva dal Partizan di Belgrado a parametro zero. La stretta finale per l’attaccante c’è, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.

Futuro ma soprattutto presente

Terracciano e, nel caso, Popovic sono acquisti di prospettiva, nel presente, però, c’è un forte interesse per Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Nizza, uno dei gioielli del club francese, rivelazione di questo Championnat de France.

La conferma dell’ottima stagione da parte di Todibo è che ci sono altre pretendenti con cui il Milan sta facendo a sportellate. Due club di Premier League: Manchester United e Chelsea. Secondo i media transalpini, però, il Nizza avrebbe intenzione di tenere il proprio difensore almeno fino a giugno.

In uscita. “Meglio per noi e per lui che va via”

Le parole di Stefano Pioli non lasciano adito a dubbi su chi lascerà Milanello a gennaio, oltre (forse) Romero), è Rade Krunic. “Meglio, per lui e per noi – ammette l’allenatore rossonero – che stia cercando un’altra squadra”.

Due in particolari le squadre interessate al centrocampista bosniaco, che “da qualche settimana – rivela Gazzetta dello Sport – ha abbandonato mentalmente la squadra rossonera”. La prima è il Fenerbahce, da tempo sulle tracce di Krunic. Il secondo è il Lione, che si è accodato negli ultimi giorni.