Ha rifiutato l’Inter per la Roma: scelta di cuore | Fascia da capitano giallorossa?

Il giocatore ha deciso ,di proseguire la propria avventura nella Capitale, respingendo le avances dei nerazzurri.

La Roma prosegue il proprio lavoro ad Algarve in vista della nuova stagione, che per i giallorossi comincerà tra le mura amiche contro la Salernitana, il prossimo 20 agosto (ore 18.30). Ieri contro il Braga è andata in scena la terza amichevole estiva, la prima contro un avversario di un livello importante che è già ad un livello più avanzato della preparazione, perché tra pochi giorni dovrà scendere in campo per i preliminari di Champions League.

Così come accaduto nelle precedenti partite contro Boreale e Lumezzane, Mourinho ha mischiato le carte per dare spazio a tutti, restando però fedele al modulo che più gli ha dato sicurezze nell’ultima stagione, il 3-5-2. I nuovi acquisti sono scesi tutti in campo, anche se non tutti dal primo minuto.

Tiago Pinto è riuscito a muoversi nel migliore dei modi sul mercato in entrata, nonostante le forti limitazioni economiche che stanno accompagnando i giallorossi, portando a casa quattro giocatori senza sborsare neanche un centesimo per i cartellini. Molto resta ancora da fare, però, perché la rosa continua a presentare alcune problematiche e la più importante di tutte resta, naturalmente, la prima punta.

L’infortunio di Tammy Abraham ha scombussolato i piani per l’estate, lasciando lo Special One con il solo Belotti come numero nove disponibile. La dirigenza si sta muovendo per trovare un rimpiazzo ed il nome più caldo resta quello di Gianluca Scamacca, romano, romanista di fede e di professione, avendo militato per tre anni nel settore giovanile giallorosso. La speranza della Roma è di convincere il West Ham ad aprire per il prestito.

Permanenze

Il general manager portoghese, però, non ha lavorato soltanto per portare nuovi giocatori nella Capitale, perché nelle settimane che hanno preceduto la fine della scorsa stagione ha lavorato per raggiungere l’accordo per i rinnovi di due giocatori molto importanti, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling.

Nella giornata di martedì, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese ha parlato del suo rinnovo (biennale) e del corteggiamento di Marotta e Ausilio, che avrebbero voluto portarlo all’Inter a parametro zero: «Avevo ben chiara la voglia di restare a Roma, dove sono sempre stato molto bene. Ho parlato con Mourinho, Pinto e la proprietà, ho ascoltato le ambizioni e non ho avuto esitazioni».

Veterano

La stagione che sta per cominciare si appresta ad essere la quinta di Smalling con la maglia giallorossa. Arrivato nell’estate 2019 dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, si è immediatamente imposto come il difensore migliore della rosa, al punto da convincere la Roma a investire 15 milioni per acquistarlo definitivamente.

Mourinho, che l’aveva allenato anche ad Old Trafford, vi rinuncia solo quando è obbligato a farlo e, nelle battute finali della scorsa Europa League, l’ha portato in panchina anche quando era infortunato. In quattro anni ha collezionato 143 presenze e nella scorsa stagione è stato il quinto giocatore più utilizzato con 4.005 minuti in campo.