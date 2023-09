“Ha provato a telefonare”: clamoroso Romelu Lukaku | C’entra di nuovo l’Inter

Mentre Romelu Lukaku riscrive la storia della Roma, fuoriescono di nuovo indiscrezioni sulla storiaccia con l’Inter.

Tre indizi e altrettanti gol di fila fanno una prova: Romelu Lukaku è tornato. Una estate passata al telefono, a rompere con l’Inter, a flirtare col Milan e ad aspettare una chiamata della Juventus che alla fine non è mai arrivata, non gli hanno tolto il suo olfatto realizzativo.

Gol all’Empoli, bis rinforzato in terra moldava contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League, tris a Torino, dove la Roma sogna il colpo grosso prima di essere infilata proprio da Zapata (uno dei papabili attaccanti trattato da Tiago Pinto), autore del definitivo 1-1.

Non sarà servita a regalare la seconda vittoria consecutiva alla Roma, ma con la rete segnata al Torino, alla centesima partita disputata in Serie A – l’attaccante belga è arrivato a quota 59 reti nel massimo campionato nostrano di calcio.

Il dato è significativo considerando che nelle prime 100 partite in Serie A, solo in cinque hanno saputo far meglio dell’attaccante più chiacchierato dell’ultima estate: Cristiano Ronaldo (81) Gonzalo Higuain (65) Vincenzo Montella (64), Andriy Shevchenko (64) e David Trézéguet (63).

Lukaku tra passato e presente

Il nome di Lukaku torna di moda nel momento si stuzzica nuovamente Beppe Marotta sull’attaccante che sarebbe dovuto tornare a Milano una volta rientrato a Londra, per fine prestito col Chelsea.

“Ci siamo rimasti male per il rapporto che c’era – l’uomo mercato interista, in uno stralcio di un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 – ma ormai fa parte del passato e siamo stati bravi a trovare le alternative. L’Inter continua ad andare avanti“.

Quella storiaccia che non va proprio giù

Quel “ci siamo rimasti male” ora può essere identificato, sciogliendo alcuni dubbi. È stata l’Inter a chiamare più volte Lukaku, sparito mentre il suo avvocato, Ledure, flirtava con il Milan e nel frattempo ammiccava alla Juventus, pronta a prenderlo in uno scambio con Vlahovic e conguaglio che alla fine non si è concretizzato semplicemente perché stato convinto Max Allegri.

Ausilio, dal canto suo, forte di un accordo trovato con il Chelsea per una cifra vicino ai 35 milioni di euro, è stato il primo a parlarci con Lukaku questa estate, mangiando però subito la foglia per quei silenzi assordanti che avrebbero dato vita a foschi presagi e a una storiaccia terminata nel peggiore dei modi. L’Inter ha provato più volte a chiamare Lukaku. Che, quando si è degnato di rispondere, aveva già dato per concluso la sua esperienza con l’Inter. Il resto è storia.