“Ha parlato con il presidente”: rescissione immediata del contratto | Lascia la panchina e la Champions League

Tempi difficili per gli allenatori. In Italia Rudi Garcia non è più l’allenatore del Napoli, la Champions ne perde un altro.

Le quattro giornate di Champions League sono servite a sancire i primi verdetti: c’è chi sa già che continuerà la propria avventura agli ottavi di finali, chi lo sa ma non ancora se come prima o come seconda, che potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo.

Manchester City e Lipsia sono state le prime due squadre a qualificarsi agli ottavi. Grazie alla vittoria contro il Salisburgo, anche l’Inter di Simone Inzaghi sa di continuare l’avventura da vice campioni d’Europa, anche se si giocherà il primato con quella Real Sociedad con cui divide il primato, che arriverà a San Siro il prossimo 12 dicembre: all’andata è finita 1-1.

Certi del passaggio del turno il Real Madrid e il Bayern Monaco. Per le restanti c’è ancora da battagliare negli ultimi due turni, con la piacevole sensazione, aritmetica alla mano, di poter vedere quattro italiane agli ottavi.

La Lazio deve difendere il punto in più che ha rispetto al Feyenoord, consapevole che non può arrivare a pari punti con gli olandesi, in virtù degli scontri diretti a loro favorevoli. Milan padrone del suo destino se riuscirà prima a sconfiggere il pericoloso Borussia Dortmund, che affronterà almeno al Meazza.

Caso Napoli: ora tocca a Walter Mazzarri

Vuoi per un girone tutto sommato estremamente fattibile, vuoi per il percorso fatto da Rudi Garcia, il Napoli è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Nonostante la sconfitta (immeritata) con il Real Madrid, ma soprattutto il pari casalingo contro l’Union Berlin, gli azzurri a due giornate dal termine hanno quattro punti di vantaggio sullo Sporting Braga, già sconfitto in terra portoghese.

Toccherà a Walter Mazzarri staccare quel pass, che potrebbe arrivare sicuramente in caso di successo al Santiago Bernabeu contro il già qualificato Real Madrid, oppure nel caso in cui i partenopei dovesse fare lo stesso risultati dei portoghesi, attesi in casa dal match contro l’Union Berlin. Già, l’Union Berlin.

Quelli tra palco e realtà

È stata una bella favola, perché nessuno a Berlino si dimenticherà mai più della prima partecipazione alla Champions. Ma anche le favole hanno una fine. L’idillio da quelle parti era terminato già da un po’. Urs Fischer ora non è più l’allenatore dell’Union Berlino, finito nel frattempo ultimo in Bundesliga, con sei miseri punti (gli ultimi presi peraltro ad agosto) in undici giornate, con un unico risultato positivo all’attivo in Champions: il pari clamoroso del Maradona contro il Napoli.

Con l’allenatore svizzero è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto. Lo ricorderanno per sempre Fischer, ma ora la soluzione interna: Marco Grote, allenatore dell’Under 19 dell’Union, che ha, e continuerà ad avere, un vice donna: Marie-Louise Eta, prima nel suo genere. Insieme proveranno a scrivere un’altra favola.