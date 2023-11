“Ha lasciato l’allenamento”: scandalo in Serie A | L’allenatore molla tutto e va negli spogliatoi

Panchine molto traballanti dopo l’undicesima giornata di Serie A. Due allenatori a rischio esonero e un curioso retroscena.

L’undicesima giornata di campionato ha confermato la forza della capolista Inter, sempre più candidata forte allo scudetto. La Juve però non molla, passa a Firenze e resta in scia dei nerazzurri. Vincono Napoli e Roma, seppur in maniera differente.

La crisi del Milan non può passare inosservata, un punto su dodici disponibili la dice lunga sulla situazione dei rossoneri, usciti sconfitti malamente dalla sfida del Meazza contro l’Udinese. C’è chi mette in discussione il futuro di Stefano Pioli.

PSG in Champions League e Lecce in campionato potrebbero essere le due ultime spiagge per restare alla guida del Milan. Il ko con i friulani ha lasciato il segno, non solo per il risultato ma soprattutto per un gioco, e soluzioni alternative, che latitano.

Più di Pioli è a rischio esonero Marco Baroni. Dopo la partenza lanciata, con tanto di successo contro la Roma, l’Hellas è crollata: una flessione involutiva esplosa nella debacle casalinga contro il Monza, corsaro 3-1 al Bentegodi. Venerdì prossimo, contro il Genoa, sarà probabilmente l’ultima spiaggia: il sesto stop di fila non sarà ammesso.

Napoli, che è successo con Rudi Garcia?

Il successo del derby di Salerno ha permesso al Napoli di tornare al successo e a Rudi Garcia di non parlare del suo sempre plausibile allontanamento. La partenza ad handicap, infatti, costringe quasi l’allenatore francese a vincere, per non finire nel vortice delle critiche, con i fantasmi di un esonero che aleggiano sempre sopra la sua testa.

Anche perché ci sarebbero due clausole, come rivelato da Repubblica, che consentirebbero al Napoli di non rinnovare l’accordo. Il primo step sarà il prossimo 12 dicembre, ossia al termine della fase a gironi di Champions, nel caso in cui il Napoli dovesse essere eliminato, Rudi Garcia salterà, la seconda è nel momento in cui gli azzurri perderanno uno dei posti per la Champions che verrà

Napoli e il retroscena su Rudi Garcia

Intanto Dela vigila attentamente sul Konami Training Center. Lunedì scorso il presidente del Napoli ha assistito alla seduta di allenamento. A un certo punto, Rudi Garcia sarebbe entrato per qualche minuto in sede. A chi ha lasciato il controllo dell’allenamento?

Al proprio staff e a un Aurelio De Laurentiis corso al riparo. Neanche la pioggia è stata in grado di fermare l’ormai il numero uno degli azzurri, che a quanto pare vuol vedere cosa fanno i campioni d’Italia, in prima persona.