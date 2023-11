Ha detto sì: l’Inter chiude il primo colpo a parametro zero | Marotta ha vinto ancora

Beppe Marotta pronto a chiudere l’ennesimo colpo a parametro zero per la sua Inter, affare in via di definizione per gennaio.

Nella settimana che porta a un vero e proprio switch, un incontro che a conti fatti potrebbe anche essere decisivo per il futuro della corsa al tricolore, certamente cambierà l’alta classifica nel presente, immancabile il mercato.

Normale parlare di mercato ridosso della sessione invernale. L’Inter finora ha pensato bene di blindare i suoi gioielli, primo tra tutti Federico Dimarco, attualmente uno dei migliori terzini al mondo, sicuramente quello più in palla.

Prolungamento e adeguamento: dal 2026 al 2028, l’ingaggio dell’esterno della Nazionale di Spalletti passa da 1,8 milioni netti a quota 4. Così, tanto per chiudere strane intenzioni delle big d’Europa, che avevano cominciato a farci un pensierino su.

I prossimi sono Lautaro Martinez e anche Barella. Per il Toro basta la parola del vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti: “In questo momento Lautaro è un presente importante, quando ci sarà da parlare del rinnovo di sicuro ci sarà l’intenzione da parte di tutti di poter continuare insieme”.

Calciomercato, Inter: le situazioni di Barella e Mkhitaryan

Filtra ottimismo anche per Nicolò Barella. Arrivato a Milano nell’estate del 2019, il centrocampista sardo, classe 1997, è vicino al prolungamento fino al 2028 con ingaggio ovviamente aumentato: dagli attuali 5 milioni di euro (più bonus) a quota 6. E poi?

Poi potrebbe e dovrebbe toccare a Henrikh Mkhitaryan, uno dei pupilli di Simone Inzaghi, sempre titolare nelle gare importanti. “Quanto manca per il rinnovo? Sicuramente noi siamo pronti“. Così parlò Rafaela Pimenta, procuratrice dell’armeno, a margine del meeting nazionale IAFA. Mentre si corre verso i rinnovi, Marotta non perde di vista il mercato in entrata.

Inter-Djalò: si può fare

Nonostante un inserimento nelle ultime settimane della Juventus, l’Inter è in grande vantaggio (su tutte) nella corsa a Yannick Djalo: centrale portoghese, classe 2000, da un lustro al Lille. Un innesto cercando da tempo, perché? Perché viene utilizzato in tutte le posizioni della difesa, al centro e sulle fasce. Un profilo perfetto per Simone Inzaghi, che ha perso Benij Pavard e non sa quando tornerà.

I nerazzurri hanno già intascato il sì del nazionale lusitano al secondo assalto, visto che l’Inter ci aveva provato già lo scorso gennaio, prima che il Lille avesse detto no Marotta e Ausilio: a conti fatti era meglio accettare, visto che adesso lo perderanno a zero. Inter in netto vantaggio non solo sulla Juventus, ma anche su Milan e Barcellona.