“Ha detto sì al prestito alla Juve”: ha accettato l’offerta | Giocherà per mister Allegri

Cristiano Giuntoli deciso a mettere a disposizione di Max Allegri nuovi rinforzi in vista del mercato di gennaio. Stavolta si fa.

Il grande obiettivo della Juventus, peraltro dichiarato in tutti i modi possibili, è quello di tornare ad ascoltare la musichetta della Champions allo Stadium. Se poi ci saranno le condizioni per reggere il passo dell’Inter e provare a vincere lo scudetto, si vedrà.

Giuntoli finora si è fatto vedere solo nel mercato in uscita, una priorità assoluta questa estate che di riflesso ha portato soltanto Weah alla corte di Max. Ebbene, i rinforzi potrebbe arrivare a gennaio. Per due ordini di motivo: questa estate scientemente non si è fatto nulla pensando all’inverno, le squalifiche di Pogba (per doping) e Fagioli (per scommesse) costringono la Signora a far spesa al mercato.

Oltre ad almeno un nuovo centrocampista, se non due, la Juventus è in cerca di un fantasista. Quindi Mimmo Berardi. L’assalto (tardivo) di questa estate potrebbe essere rilanciato a gennaio, ma attenzione, soprattutto se il Sassuolo dovesse far muro.

Il giovane Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk è costantemente monitorato dal dinamico duo Giuntoli-Manna. Ma, sempre secondo Gazzetta dello Sport, non è affatto da escludere qualche nome a sorpresa.

Toto-centrocampista Juve: c’è chi scende e c’è chi sale

Da mesi si parla della situazione Hojbjerg, il primo nome nella lista di Giuntoli. Ma gli Spurs non vanno sotto i 30 milioni e non aprono a formule diverse di prestito o acquisto a gennaio. La Juventus difficilmente sarà disposta a spendere quella cifra.

Ma se le quotazioni del centrocampista danese sembrano in continua discesa, c’è chi sale. E continua a salire, in attesa di giugno quando Zielinski potrebbe davvero rappresentare il colpo della Juve, insieme a Berardi.

Calciomercato Juventus, svolta nella trattativa

Pep Guardiola ha detto sì al prestito. Così, l’ipotesi Kalvin Phillips a Torino, quella in bianco e nero, è diventata un’operazione molto fattibile. E, come conferma la Gazzetta dello Sport, a gennaio è da tenere fortemente in considerazione. Per tanti motivi.

Il City è favorevole tramite il placet di Pep Guardiola, il centrocampista di origini giamaicane e irlandesi, nazionale inglese a tutti gli effetti, ha ammiccato alla soluzione Juventus per giocare di più nell’annata che termina con l’Europeo tedesco (14 giugno-14 luglio), per Giuntoli un affare troppo in discesa per non chiuderlo in fretta. Come? La Juventus dovrebbe sobbarcarsi solo metà ingaggio.