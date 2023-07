Ha detto no: rifiuta l’Arabia Saudita come Pogba | Resta alla Juventus

C’è chi dice no: altro rifiuto in casa Juventus dopo quello di Paul Pogba, vuole restare assolutamente alla Juventus.

Che siano club in mano al fondo PIF (Al-Ittihad di Benzema, Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e ora di Brozovic, Al-Ahly o Al Hilal) oppure quelli sempre della Saudi Pro League ma di proprietà del governo saudita, fa lo stesso: se l’anno scorso era stato solo CR7 a essere convinto, adesso sono in molti. Molti ma non tutti.

C’è ancora chi non è convinto del nuovo che avanza. Immobile è ancora in bilico, potrebbe accettare la serrata corte araba (due in particolare, l’Al-Wahda e Al-Shabab) ma anche rifiutarla: se ne saprà di più dopo il colloquio tra l’entourage dell’attaccante con Lotito e Sarri.

Buffon ha detto no, anche se in questo caso la motivazione è figlia di un sempre più probabile ritiro dell’iconico Nazionale Azzurro, campione del mondo a Germania 2006, pronto a 45 anni suonati ad appendere i fatidici guanti al chiodo.

Lukaku e Mbappé stanno dicendo no: uno perché spera nella Mission Impossible di riaprire una porta chiusa all’Inter o magari puntare sulla Juve che finché non darà via Vlahovic non si muoverà, l’altro perché ha in mente di rispettare l’accordo con il furioso PSG per poi volare al Real Madrid.

Un altro no

Anche Paul Pogba ha detto no agli arabi, almeno fino a prova contraria. I 100 milioni per tre anni lo hanno fatto vacillare, ma il Polpo francese, ragionandoci, sarebbe dell’idea di restare alla Juventus, al netto di nuovi infortuni, rinviando magari a un futuro prossimo quello sbarco.

In casa Juventus anche Leonardo Bonucci, fuori rosa e nemmeno convocato per la tournee bianconera negli Stati Uniti, sembra interessato al mondo arabo, sebbene rappresenti, ad oggi, l’unica via d’uscita.

Tutti in fila

L’Al Shabab, quelli che stanno gareggiando per strappare Ciro Immobile dalla Lazio, ci ha provato anche con Leonardo Bonucci. Ma l’ormai ex capitano della Juve ha declinato l’interessante offerta saudita. Una notizia che fa scalpore per due ordini di motivi: il primo è ovviamente economico.

Il secondo invece è figlio dell’angusta situazione di Leo Bonucci, fuori dal progetto tecnico di Max Allegri dopo esserne stato uno dei leader per molti anni. L’ipotesi Lazio è tramontata sul nascere, non convinceva Leo ma soprattutto non faceva impazzire Lotito. Così non resta che sondare il mercato italiano, dove abbondano le squadre pronte a fare un pieno di esperienza: Fiorentina in primis: Bologna, Monza, Cagliari e Frosinone in Serie A, Sampdoria, Bari e Palermo tra i cadetti. Sempre meglio che volare in Arabia Saudita.