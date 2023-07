Guardiola terrorizza la Serie A: 105 milioni di offerta | Costretti a dire si

Come se non bastassero gli arabi e il PSG. Anche il Manchester City di Pep Guardiola pronto a togliere top player di Serie A.

I foschi presagi di una delle stagioni più complesse per la Serie A, quella dove il mercato sostenibile costringe quasi tutte le big (tranne il Napoli) a cedere prima di comprare, si era materializzati sin dall’inizio, dalla cessione di Tonali.

L’arrivo del Newcastle ha fatto conoscere a quei pochi che ancora non lo sapevano, l’onda d’urto del Fondo PIF, che oltre i Magpies detengono il controllo dei 4 top team del club arabo: i campioni in carica dell’Al-Ittihad, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Ahly e l’Al-Hilal

Gli arabi sono il minimo comun denominatore di questo mercato, per gli italiani da una parte l’opportunità di guadagnare tanti soldi dalle cessioni, dall’altro però la difficoltà di sostituire i tanti Tonali che hanno lasciato il nostro campionato.

Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter per giocare insieme a Cristiano Ronaldo nell’Al-Nassr, Sergej Milinkovic Savic giocherà nell’Al-Hilal, ma potrebbe non essere finita qui: basti pensare a Ciro Immobile, conteso addirittura da due squadre arabe non di proprietà del fondo PIF, comunque in mano al governo saudita.

Ci mancava anche questa

Come se non bastassero i problemi dei nuovi Paperoni del football, ci sono le inglesi a dar fastidio. Qualsiasi inglese, perché lì c’è il tesoro dell’isola, quella Premier che “regala” valanghe di soldi un po’ a tutti, grazie alla vendita dei diritti tv del campionato più seguito e importante al mondo.

Finora il Manchester City ha pensato a godersi uno strepitoso e storico treble. Ha cercato Declan Rice, ma neanche poi così assiduamente, tant’è che l’Arsenal con oltre 100 milioni se l’è accaparrato. Guardiola ha perso Gundogan, andato al Barcelona, sostituendolo con Kovacic del Chelsea. Ora ha messo gli occhi su un Nazionale di Roberto Mancini.

La forza di resistere

Secondo i tabloid d’Oltremanica, i campioni d’Europa starebbero facendo un pensierino stupendo su Niccolò Barella, centrocampista dell’Inter e dell’Italia. In primis è dovuto all’eventuale partenza di Bernardo Silva, con la richiesta da 100 milioni già spedita al Paris Saint Germain dopo il primo approccio decisamente troppo basso da 30.

La seconda motivazione è squisitamente tattica: Barella piace molto a Guardiola e anche se non ha affatto le caratteristiche di Bernaldo Silva, ha qualità che lo rendono funzionalissimo al gioco di Pep. Il Manchester City ha la forza per pareggiare l’offerta servita all’Arsenal per prendere Declan Rice. E se Tonali valeva ottanta, Barella può arrivare serenamente a 115 milioni circa. Per loro non è affatto un problema, per i club italiani ci dovrebbe essere la forza per resistere.