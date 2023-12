Guardiola scarica un big: “Non lo vedo” | Clamorosa occasione di calciomercato già a gennaio

Non è affatto il miglior momento per il Manchester City campione d’Europa. Pep, affranto, lo dichiara cedibile: ghiotta occasione di mercato.

Anche lo scorso anno, di questi tempi, Pep Guardiola era un cacciatore che doveva riprendere la fuggitiva lepre biancorossa, l’Arsenal. Sappiamo tutti come è andata a finire in Premier: vinse il Manchester City il campionato inglese, il primo passo verso quello storico treble. Ma che qualcosa è cambiato lo si capisce da tanti indizi.

È un Manchester City con la pancia piena, quel treble ha lasciato scorie fisiche e mentali. Sono aumentati i competitor, basta guardare la classifica per capirlo: non c’è più l’Arsenal in testa, caduto a Birmingham per mano dell’Aston Villa.

Ora comanda il Liverpool di Klopp, tornato in auge con la stella Momo Salah, più splendente che mai. Al terzo posto c’è proprio la rivelazione Aston Villa. Sì, l’Aston Villa di Zaniolo. Che non sarà stato schierato da Unai Emery al Villa Park contro l’Arsenal, ma il suo lo sta facendo.

Solo quarto il Manchester City, anche se è una classifica talmente corta dove le prime quattro sono racchiuse in altrettanti punti. Presto per dare per finito il ciclo glorioso del Manchester City, ma arrivano altre pessime notizie per Guardiola.

Ahia Man City, si ferma proprio lui: tutto sull’infortunio di Haaland

“Erling ha sofferto una reazione da stress osseo nel piede dopo la partita contro l’Aston Villa”. È l’alert di Pep Guardiola sulle condizioni del suo top player, che ha saltato la sfida contro il Luton e non si sa minimamente quando tornerà in campo.

“Non so quanto starà fuori. Lo valuteremo settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, e poi vedremo cosa succederà. Erling è importantissimo per noi, ma dobbiamo adattarci a queste situazioni“. Pep fa buon viso a cattivo gioco, prima di mettere alla porta un suo giocatore.

“Mi dispiace ma non si merita di giocare”

Già il placet di qualche mesetto fa era stata un chiaro segnale che in questo Manchester City non c’è spazio per Kalvin Philllips, ora c’è la ratifica di Guardiola, pubblica. “Non se lo merita nemmeno un po’. Mi dispiace così tanto. Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull’obiettivo – ammette il manager dei Citizens – lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio”.

L’addio a gennaio è certo. Come è altrettanto sicuro che la Juventus è in super vantaggio rispetto a tutti. Le condizioni anche sono note: Giuntoli lo vuole in prestito, magari anche contribuendo anche al pagamento di una parte dell’ingaggio dal momento che il centrocampista inglese (classe 1995) ne prende circa sette milioni l’anno. Palla alla Juve, non c’è posto per Phillips in questo Manchester City.