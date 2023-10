Guardiola ci pensa davvero: la stella della Juve a gennaio | Affare (quasi) impossibile

Il tecnico catalano potrebbe guardare in Italia per il prossimo rinforzo da regalare al suo City. L’obiettivo però al momento sembra incedibile.

Non è mai facile rimettersi in gioco dopo aver vinto praticamente tutto e aver soprattutto sfatato, finalmente, il tabù della Champions League. Lo straordinario Treble messo a segno dal Manchester City nella scorsa stagione (Premier League, Fa Cup e Champions League) ha di certo sopito anche inconsciamente gli appetiti dei tanti campioni che compongono quella rosa.

Questo almeno può essere successo ad inizio stagione e nella mentalità, grado di attenzione e fame dei calciatori. Si possono spiegare in questo modo le quattro sconfitte stagionali subite fin qui. Tante, se si considera la forza e lo strapotere di questa squadra che non è riuscita a portare a casa il Community Shield, è stata eliminata dalla Carabao Cup ed ha già perso due volte in Premier.

Nulla di preoccupante, ovvio, anche perché la squadra di Pep Guardiola ha già messo in cascina la Supercoppa Europea, ha praticamente in tasca la qualificazione agli ottavi di Champions League ed in campionato è comunque al secondo posto a soli due punti dalla capolista Tottenham.

Per ogni altra squadra, insomma, sarebbe un inizio super, per come ci ha abituati Pep con il suo City lo è un po’ meno. In questi primi mesi di stagione, inoltre, non va dimenticato che l’allenatore catalano ha dovuto fare a meno di diversi calciatori per infortuni.

I problemi in mediana del City, tra infortuni e difficoltà di inserimento

I problemi si sono presentati soprattutto in mediana con De Bruyne (ancora infortunato), Bernardo Silva e Kovacic che hanno avuto noie fisiche e muscolari di vario genere e sono stati indisponibili per un po’ di tempo. Non sembra essere del tutto inserito negli schemi di Guardiola, inoltre, Kalvin Philips che, durante la prossima estate, sembra destinato a partire e lasciare Manchester.

Ecco che, nonostante gli arrivi di Nunes e Kovacic, Guardiola chiederà alla sua società di intervenire sul mercato per rinforzare soprattutto il centrocampo. Il passaggio di Declan Rice all’Arsenal, grande obiettivo estivo del City, sembra aver lasciato il segno ed è proprio in quella zona del campo che i citizens potrebbero investire.

Locatelli perfetto per il City, le dichiarazioni dell’ex allenatore

Un’idea potrebbe essere quella che porta al centrocampista della Juventus e della Nazionale, Manuel Locatelli. Questo almeno è quello che si augura Walter de Vecchi ex allenatore del 25enne ai tempi delle giovanili del Milan.

Queste le sue parole su Locatelli: “Sta diventando un giocatore sempre più importante, anche per la Nazionale. Oltre che in fase di possesso e di impostazione, è bravo anche a recuperare palla e ad assistere il compagno in difficoltà. Chi critica Locatelli non capisce nulla di calcio. In una squadra che impone il suo gioco sarebbe una sorta di Paulo Roberto Falcao. Il mio sogno sarebbe vederlo in una squadra come il Manchester City: vedremmo un Locatelli stellare”.