Guarda un po’ chi si rivede: il ritorno di Gabigol | A parametro zero per la Champions

L’esperienza double face di Gabiol al Flamengo volge al termine. L’ex attaccante dell’Inter verso il ritorno, a parametro zero, in Italia.

Dalle stelle alle stelle, da idolo della tifoseria a nemico pubblico numero uno. Sensazioni contrastanti che Gabigol ha provato con la stessa intensità nella sua esperienza al Flamengo. Un’esperienza double face.

Il club carioca lo prese da Santos in prestito a fine 2019. Un amore a prima vista testimoniato da 7 gol in 12 partite, decisive per la vittoria finale del Flamengo. L’ex attaccante dell’Inter, una meteora in Italia, torna a nuova vita e con altre sette reti trascina i brasiliani in finale di Copa Libertadores. MVP della finale contro il River Plate, top scorer della Champions League del Sudamerica

Con 25 gol in 29 partite Gabigol vince per il secondo anno consecutivo la classifica dei marcatori della massima serie brasiliana. Non solo. Viene nominato calciatore sudamericano dell’anno dalla rivista uruguaiana El País ricevendo il pallone d’oro sudamericano. Ovviamente il Flamengo lo riscatto per 18 milioni di euro più il 20% dell’eventuale futura rivendita.

L’idillio dura fino all’alba di questa stagione. Un’annata molto complicata per l’attaccante di São Bernardo do Campo, classe 1996. I forti contrasti esplodono quando alcuni supporter del Flamengo avrebbero avvicinato il vicepresidente, Marcos Braz, per chiedergli di cacciare l’attaccante e anche dell’allenatore Jorge Sampaoli, arrivando persino a minacciare di morte la figlia 15enne di Braz.

Critiche, contestazioni e minacce di morte: in fuga da Rio de Janeiro

Per capire a che punto si è arrivati, c’è stato bisogno dell’intervento della security e della polizia locale per sedare una situazione completamente degenerata, dove per poco non ci scappavano feriti. Come si è arrivati a tutto ciò?

Gabigol ha smesso di segnare, in primis. Gli applausi sono diventati ben presto fischi. A causa del rendimento deludente di Gabriel Barbosa, la tifoseria rubonegra ha prima contestato, poi è scesa addirittura in piazza: caos in un centro commerciale, calci e pugni al vicepresidente Braz e minacce alla figlia, volano gli stracci. La fuga da Rio de Janeiro pare inevitabile.

Gabigol a caccia di rivincite

Così l’attaccante brasiliano starebbe pensando di fare le valigie, scappare non solo da Rio de Janeiro, ma proprio dal Brasile, a tal punto che avrebbe dato mandato al suo entourage di trovare una diversa sistemazione, ammiccando nuovamente all’Europa.

Dopo la sfortunata avventura con l’Inter, Gabigol sarebbe pronto a tornare in Serie A nel 2024, a parametro zero. In tal senso si registra un interesse dell’Atalanta. Che potrebbe volerlo per rimpiazzare Muriel e giocare la Champions League. A Gasp piace, da capire se ci sono le condizioni per un colpaccio a parametro zero.