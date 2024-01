Guarda chi si rivede, torna di corsa in Serie A: Emre Can tradisce la Juve così

Una vecchia conoscenza del calcio italiano può tornare in Serie A. Emer Can dimentica la Juventus e pensa a una nuova avventura.

La Juventus colse al volo l’occasione nell’estate del 2018, quando Emre Can era in scadenza con il Liverpool e senza alcuna intenzione di rinnovare, così i bianconeri non ci pensarono due volte, con una sgasata repentina superarono un’agguerrita concorrenza, portandolo a Torino.

Buona partenza, almeno fino a ottobre, quando Emre Can dovette fermarsi e sottoporsi a intervento chirurgico a causa di un un nodulo tiroideo benigno, rimanendo temporaneamente lontano dall’attività agonistica fino al termine dell’anno.

Una volta ristabilitosi, con il nuovo anno, prima si toglie lo sfizio di alzare la Supercoppa, a Geddah contro il Milan, poi realizza la sua prima rete in Serie A nel 3-0 inflitto al Chievo Verona. Segna 4 reti complessive nella sua prima stagione juventina, di cui una nel vittorioso big match esterno contro il Napoli (2-1), vincendo a fine campionato il suo primo scudetto.

Tornano le criticità nella stagione susseguente. Il problema non è più fisico, è che non c’è più Max Allegri, bensì un Maurizio Sarri da una visione calcistica notevolmente differente dal livornese, così Emre Can finisce quasi nel dimenticatoio.

Arrivederci Italia

Inevitabile l’addio Emre Can non finisce nemmeno la stagione che culminerà con il primo scudetto proprio di Maurizio Sarri in Serie A. Dopo un anno e mezzo in Italia, il nazionale turco se ne va in Bundesliga, in prestito oneroso, a un milione di euro, con il Borussia Dortmund.

La Banda dell’Oro gli restituisce minutaggio, esercitando l’obbligo di riscatto e acquisendo il centrocampista a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Dopo tre anni il turco potrebbe aver chiuso il suo ciclo in terra giallonera.

Ecco chi vuole Emre Can

Il nome di Emre Can è nella lista di Aurelio De Laurentiis, che per sua stessa ammissione ha già comunicato che investirà sul mercato invernale di gennaio per rinforzare la rosa di mister Mazzarri in vista della seconda metà di questa stagione.

Non solo Lazar Samardzic, per cui verrà fatto più di un tentativo per strapparlo dall’Udinese già in questa sessione invernale, ma anche per Emre Can. Il turco conosce la Serie A, ha l’esperienza giusta per barcamenarsi in queste situazioni, è un profilo che piace a Dela. Ancora nessun contatto con il Borussia Dortmund per il cartellino, ma non è da escludere che nelle prossime settimane ci possano essere novità. L’occasione è troppo ghiotta per non provarci subito.