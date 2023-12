Guarda chi si rivede: telefonata a Igor Tudor | La panchina è tutta tua

Il nome di Igor Tudor torna in hype per la terza volta in stagione. Stavolta potrebbe essere la volta buona.

La prima volta che era uscito il nome di Igor Tudor, è stato questa estate. L’allenatore croato aveva talmente fatto bene con l’Olympique Marseille, che per poco non sgambettava i campioni del Paris Saint Germain, che si sono confermati sul tetto di Francia solo grazie a un gran finale.

Niente titolo per Igor Tudor, ma la sua visione di gioco e le sue capacità tecniche lo hanno portato in hype, seguito con interesse da tante squadre, compreso il Napoli, impegnato nel casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti.

Alla fine fu scelto Rudi Garcia, esonerato dopo il tonfo del Napoli contro l’Empoli, più in generale per quella scintilla mai scoccata con il gruppo squadra dei campioni d’Italia. Riecco il nome di Igor Tudor torna ad aleggiare su Napoli.

Stavolta il presidente degli azzurri fa un passo avanti rispetto a questa estate, incontra proprio Anthony Seric, agente di Tudor, e tutto lascia presagire che il croato diventi il successore di Rudi Garcia. Ma così non sarà.

Sul più bello la fumata nera

“Tudor non intendeva essere un semplice traghettatore”. Ecco spiegata la motivazione perché sul più bello arriva la fumata nera tra Tudor e il Napoli. Lo ha spiegato proprio Anthony Seric in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Aveva l’ambizione di creare un suo piccolo ciclo al Napoli – continua Seric – Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo. Non è mai pervenuto un sì nostro per concludere solo per questa stagione”. E così Walter Mazzarri è tornato nella sua Napoli a dieci anni dalla sua ultima esperienza all’ombra del Vesuvio.

Tudor di nuovo in hype

Nel frattempo è finita definitivamente l’avventura di Fabio Grosso al Lione. Male, malissimo la seconda esperienza dell’eroe Azzurro di Germania 2006 che aveva vestito da giocatore la maglia dell’Olympique. E riecco il nome di Tudor in hype.

Per il momento il Lione, addirittura ultimo in Ligue 1, ha affidato la squadra a Pierre Sage, assistito da Jeremie Bréch, nel frattempo il club francese sfoglia la margherita. Tre i papabili successori di Grosso, almeno stando alle indiscrezioni dell’autorevole L’Equipe: Bruno Genesio, Jorge Sampaoli. E proprio Igor Tudor, disposto a tornare in quel campionato che ha rischiato di vincere, e che potrebbe essere chiamato a salvare.