Guarda chi si rivede! Gabigol pronto al ritorno | I tifosi non possono crederci

Vi ricordate Gabigol? L’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi nerazzurri, ha ricevuto offerte sia dall’Europa sia dall’Italia per tornare.

Lo strano caso di Gabriel Barbosa Almeida. Uno con quel soprannome, Gabigol, dovrebbe essere un signore del gol, una garanzia. All’Inter non è mai esploso, eppure per i tifosi nerazzurri è sempre stato un idolo assoluto.

La Beneamata, illusa da quel nome, lo prese a fine state del 2016, spendendoci circa 30 milioni di euro per l’allora attaccante del Santos. Ma per fair play finanziario, la società nerazzurra lo esclude dalla lista dei calciatori utilizzabili in Europa League. A conti fatti, foschi presagi di quello che poteva essere, ma non è mai stato.

Esordio con il Bologna, ma bisogna aspettare la sfida di ritorno con i felsinei per dare un senso a quel soprannome Gabi-gol. È l’unica rete messa a segno nella sua stagione all’Inter, nonostante i tanti allenatori quell’anno sulla panchina della Beneamata, né de Boer, né Pioli né Vecchi gli dettero grandi possibilità, eppure in quegli scampoli di partita, i tifosi nerazzurri a San Siro, impazzivano letteralmente, sin da quando si riscaldava.

Inevitabile a fine stagione la cessione, in prestito per un anno con diritto di riscatto al Benfica. Anche qui poco Gabi, pochi gol. Finisce ai margini delle Aquile di Lisbona e dopo un misero bottino di cinque presenze e un gol, si decide per la risoluzione del contratto, che fa quindi ritorno all’Inter.

Gabigol torna a casa. Già, casa dolce casa

A Milano, tuttavia Gabigol torna solo per sbrigare alcune pratiche personali, dal momento l’Inter si sbriga a perfezionare il suo trasferimento, nuovamente a titolo temporaneo, al Santos. L’aria di casa gli fa bene, segna subito al debutto, chiudendo il campionato con 18 gol in 35 partite, nessuno come lui: oltre il titolo di capocannoniere, anche il Pallone d’argento.

L’Inter se ne disfa, il Santos lo cede al Flamengo fino a fine dicembre 2019: vince il campionato Carioca è decisivo anche in Copa Libertadores, dove con 7 gol trascina il Flamengo in finale, rivince nuovamente la classifica dei marcatori della massima serie brasiliana. È addirittura il sudamericano dell’anno dalla rivista uruguaiana El País. Il Flamengo non può non riscattarlo.

Gabigol, così non ci siamo. Ma la testa è altrove

Ma la continuità non è il suo forte, la sua media realizzativa sta scemando, basti pensare che durante Brasileirão 2023 è sempre al primo posto, ma stavolta come giocatore più inefficiente del campionato confrontando le sue reti con le chiare occasioni da gol a disposizione.

Per qualcuno Gabigol potrebbe avere la testa altrove. L’attaccante, classe 1996, avrebbe ricevuto delle offerte per tornare in Italia. Alcune big di Premier hanno chiesto info, ci sarebbero anche alcune italiane, sperando di non rivedere solo Gabi, ma anche il gol.