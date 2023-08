Greenwood a parametro zero: la proposta che fa tremare l’Italia | Agenti al lavoro in gran segreto

Dopo dieci anni Mason Greenwood lascia il Manchester United. Il futuro dell’attaccante inglese potrebbe essere addirittura in Italia.

Si sono chiuse due storie per Mason Greenwood. La prima era iniziata nell’anno della pandemia da Coronavirus, quando il talento di Bradford, nonostante fosse fidanzato con Harriet Robinson, fu beccato con due ragazze in albergo, violando le norme anti Covid, un caso che indusse Gareth Soutgate a cacciare l’inglese dal ritiro della nazionale.

La fidanzata dell’attaccante di origine giamaicane lo perdonò per la scappatella, ma due anni più tardi pubblicò sui social le foto molto compromettenti che produssero l’arresto del giocatore con accuse pesantissime: tentato stupro e aggressione. Solo l’inizio di un autentico calvario.

Greenwood venne arrestato una seconda volta per violazione delle regole sulla libertà vigilata, ma alla fine tutte le accuse caddero “non c’era più una prospettiva realistica di condanna. In queste circostanze abbiamo il dovere di fermare il caso”.

Nel frattempo il Manchester United aveva ovviamente messo fuori rosa il giocatore, ma nonostante il decadimento delle accuse, ha preso una decisione un po’ a sorpresa.

Il comunicato ufficiale

Con una nota urbi et orbi, il club di Olf Trafford ha deiso di porre fine all’esperienza di Greenwood coi Red Devils. “Abbiamo preso in considerazione la versione della presunta vittima insieme agli standard e ai valori del club e abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni possibili – si legge in uno stralcio del comunicato – concludendo che il materiale pubblicato online non ha fornito un quadro completo e che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato”.

Ma Greenwood non continuerà la carriera nello United. “Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà che avrebbe nel ricominciare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi concordato di comune accordo che sarebbe stato più appropriato per lui farlo lontano dall’Old Trafford”.

Ipotesi Serie A

Manchester United disposto ad aprire qualsiasi trattativa “per raggiungere questo risultato”, ossia la cessione. Una cessione che potrebbe coinvolgere una squadra del nostro campionato.

Secondo il Daily Mail, Mason Greenwood sarebbe stato offerto alla Roma, nonostante la smentita del club giallorosso e la posizione di Mourinho, che ha allenato proprio lo United mentre Greenwood era nelle giovanili dopo due precedenti esperienze al Chelsea “ma che – secondo un comunicato giallorosso – non vuole essere associato all’ex nazionale inglese a seguito delle accuse mosse contro di lui”.