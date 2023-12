Grazie, ma è meglio finirla qua: esonerato dopo la tragica notte europea | Di nuovo senza panchina

La fine della fase a gironi delle coppe europee potrebbe far terminare l’esperienza di qualche allenatore. Uno in particolare.

Che il Manchester United è una nobile decaduta, lo dicono i numeri. Dal dopo Ferguson in poi, il minimo comun denominatore sono stati i fiaschi ottenuti dai Red Devils. Solo Mourinho (con Ibra) ha saputo portare trofei continentali, l’Europa League peraltro.

Che fosse una squadra in difficoltà lo dice la classifica di Premier League: sesto posto in classifica staccatissimo dalla vetta. Ma che potesse uscire non solo dalla Champions League, ma da tutto, a dicembre, anche i più grandi accusatori di ten Hag non se lo sarebbero mai aspettato.

Invece è stato tutto vero, un disastro la fase a gironi, inevitabile che il futuro del manager inglese sia sempre più incerto. Il crollo interno con il Bournemouth, a Old Trafford, oramai terra di conquista per chiunque, fino ad arrivare alla sconfitta, sempre in casa, contro il Bayern, che ha sancito il quarto posto dei Diavoli Rossi e forse la fine dell’esperienza di ten Hag a Manchester.

Secondo “Relevo”, un media spagnolo che sta prendendo sempre più consensi per le sue indiscrezioni che diventano anticipazioni, la dirigenza dei Red Devils starebbe pensando al suo esonero, individuando l’eventuale sostituto: Julen Lopetegui. Lo spagnolo ha rifiutato la panchina dell’Al-Ittihad perché vorrebbe avere un’altra chance in Premier dopo la breve avventura nel Wolverhampton, prima della rottura con i vertici del club.

Non solo ten Hag. Ecco chi rischia grosso

Ma non tira una brutta aria soltanto a Manchester, la Manchester biancorossa. Certo, il quarto posto dei Red Devils ha fatto tantissimo clamore quasi offuscando altri club importanti, finiti senza Europa.

Non il Newcastle, che il Fondo PIF aveva provato a rendere competitivo con tanti acquisti (tra cui Tonali) prima di imbattersi in una valanga di infortunio e con la sconfitta interna contro il Milan. Anche il Siviglia è finito clamorosamente quarto.

L’esperienza rischia di essere brevissima

Il girone con Arsenal, Lens e PSV Eindhoven non era certo tra i più complessi, eppure la squadra di Diego Alonso è riuscita nell’impresa di arrivare quarta con la sconfitta nell’ultima giornata (era già fuori dagli ottavi di Champions) in terra francese.

Inevitabile che Diego Alonso sia in discussione, nonostante è arrivato al posto dell’esonerato Mendilibar. Non ha fatto meglio del suo predecessore l’ex commissario tecnico dell’Uruguay all’ultimo Mondiale, visto che è addirittura 16esimo in Liga, con il rischio di emulare la stagione 2012-2013, l’ultima volta che rimase senza coppe. Anche in questo caso, sempre dalla Spagna, ipotizzano il nome del suo sostituto, uno che conosce molto bene il Sanchez Pizjuan, Jorge Sampaoli. Che allenò gli andalusi dal 2017 al 2023: sembra passata una vita.