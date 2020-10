Crisi Covid-19, Gravina propone: “Tagliamo gli stipendi ai calciatori”

Un appello accorato quello di Gravina emerso nelle ultime ore. È in gioco il sistema del calcio, diversi club sono in difficoltà. Un taglio agli stipendi dei calciatori pare la soluzione più logica.

La seconda ondata del Covid 19 non risparmia nemmeno il mondo del calcio. Il presidente federale ha così deciso di scrivere alla Uefa e alla Fifa proponendo un taglio agli stipendi dei giocatori. È in gioco la sopravvivenza di diversi club del nostro campionato.

Come ha riportato il quotidiano La Repubblica, questa proposta non è una novità. Già aveva tentato questa strada nella scorsa primavera, ma poi si era dovuto arrendere.

Ora con la seconda ondata potrebbero esserci delle conseguenze più forti per i bilanci dei club, soprattutto a livello nazionale. Gravina tiene conto del fatto che questo problema riguarderà il calcio a livello globale per altri nove mesi. Un tempo troppo ampio per poter sperare di sopravvivere senza un aiuto concreto dalle istituzioni.

In primo luogo il presidente della FIGC ha intenzione, secondo le sue testuali parole, di “riconsiderare globalmente gli impegni economici assunti dai club di altissimo livello”.

Non basta la soluzione proposta di tagliare l’IRPEF, che sarebbe già di per sè una boccata d’ossigeno. Le eventuali promesse di aiuti economici non dovrebbero superare gli 800mila euro per gruppo, non per azienda. Nel secondo caso, in base a regole europee, scatterebbe l’obbligo di restituzione. I club, invece, dovrebbero perdere all’incirca 600 milioni di euro.

È comprensibile come un aiuto economico non sarebbe sufficiente ad affrontare la crisi. Un aiuto potrebbe arrivare dal Fondo Cvc, il quale ha promesso una parte del miliardo e seicento milioni indispensabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS