Gran Premio del Bahrein F1 2021: Presentazione e orari Diretta Tv e Streaming

Questo weekend prende il via il Mondiale di Formula 1 2021 con il Gran Premio del Bahrain che si corre sul circuito di Sakhir: ecco date e orari per vedere in diretta tv prove livere, qualifiche e gara del primo appuntamento stagionale che si terrà in Bahrein.

Il GP del Bahrein è una tappa fissa del calendario di Formula 1 dal 2004, ad eccezione per la stagione 2011.

L’attesa è finalmente giunta al termine; il prossimo fine settimana comincerà la nuova stagione di Formula 1, che prenderà il via al Bahrain International Circuit di Manama il 28 marzo 2021.

Il Gran Premio del Bahrein sarà il primo appuntamento stagionale, dopo il rinvio del Gran Premio d’Australia a causa della pandemia di Covid-19 è stato posticipato a verso il finale del campionato.

Nello stesso circuito, si sono tenuti i test pre-stagionali che hanno visto come assoluto protagonista il prodigio di casa RedBull Max Verstappen, che nel primo e terzo giorno di prove, ha fatto segnare il miglior tempo confermando in parte i pronostici che lo vedono come principale antagonista di Lewis Hamilton per il mondiale piloti.

Ed è proprio il campione del mondo in carica, che ha deluso gli addetti ai lavori nei giorni precedenti, mentre ci sono segnali di ripresa da parte della Ferrari che contenderà il terzo posto nel mondiale costruttori a McLren, Aston Martin e Alpine.

Niente male anche l’Alfa Romeo Sauber con Raikkonen e Giovanazzi, mentre nella terza giornata sorprende tutti il giapponese Yuki Tsunoda dell’Alpha Tauri segnando il secondo miglior tempo.

Inoltre questa nuova stagione vedrà l’esordio nella massima categoria di Mick Schumacher – figlio del leggendario Michael e campione del mondo di Formula 2 – alla guida della nuova Haas VF-21.

ORARI E DIRETTA TV E STREAMING GRAN PREMIO DEL BAHRAIN:

Il Gran Premio di Bahrain sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 in esclusiva per gli abbonati. La gara sarà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8, anche se in differita.

Il programma di SkySport comincerà venerdì 26 con le prove libere e sabato 27 con le qualifiche ufficiali.

Venerdì 26 marzo

Prove libere 1: 12.30 – 13-30

Prove libere 2: 16.00 – 17.00

Sabato 27 marzo

Prove libere 3: 13.00 – 14.00

Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 28 marzo

Gara: Gran Premio del Bahrain ore 17.00

DIFFERITA TV IN CHIARO: Su TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) sarà possibile vedere la differita del Gran Premio di Sakhir con orario da definire.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DEL BAHRAIN di F1: sarà possibile guardare il GP del Bahrein in diretta Streaming su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (in pay per view).

CRONACA DIRETTA LIVE su Stadiosport.it sarà possibile seguire la Cronaca diretta Testuale del Gran Premio del Bahrain.

Gran Premio del Bahrain: i Precedenti Storici

Come già accennato prima, il Gran Premio del Bahrain è presente nel calendario di Formula 1 dal 2004 ed è una delle tappe fisse della stagione, fatta eccezione per il 2011 a causa delle proteste governative figlie della primavera araba che coinvolsero anche il Bahrain.

Il circuito è particolarmente favorevole alla Ferrari; il cavallino rampante ha trionfato ben 6 volte su questa pista. La prima volta con sua maestà Michael Schumacher nel 2004, poi una doppietta con Felipe Massa fra il 2007 e il 2008. Su questo circuito ci fu anche la prima vittoria di Fernando Alonso con la rossa nel 2010 (il campione spagnolo trionfò già in Bahrain due volte nel 2005 e nel 2006 alla guida della Renault). Gli ultimi successi della Ferrari qui si sono visti nel 2017 e nel 2018 entrambi con Sebastian Vettel.

Nella prima edizione fu doppietta Ferrari con la coppia Schumacher-Barrichello.

A completare il podio ci fu Jenson Button, alla guida della Bar Honda.

Il primato di vittorie su questo tracciato viene conteso da Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, entrambi a quattro vittorie. Una sola vittoria qui invece per Jenson Button con la Brawn GP nel 2009 e per Nico Rosberg nel 2016 con la Mercedes. L’edizione 2020 è ricordata a causa del tragico incidente che ha visto coinvolto il pilota della Haas Romain Grosjean dove a seguito di un contatto con Danil Kvyat, ha sbattuto contro le barriere protettive spaccando in due la monoposto che ha subito preso fuoco. Per fortuna il pilota francese è riuscito a salvarsi.

Nel 2020, il circuito è stato usato in due appuntamenti stagionali a causa della pandemia di Covid-19 che ha visto una rivisitazione dell’intero calendario. Per il secondo appuntamento, venne usato l’anello esterno del circuito e fu presentato come “Gran Premio di Sakhir”. La Gara è stata vinta da Sergio Perez, che effettuò una straordinaria rimonta dall’ultima posizione.

Curiosità: è la prima vittoria di Sergio Perez in Formula 1, e la prima volta che due Racing Point sono salite sullo stesso podio.

Lance Stroll chiuse la gara al terzo posto.

F1 GP BAHRAIN 2021: IL CIRCUITO DI EL SAKHIR

Il Bahrain International Circuit è un circuito voluto dal principe, nonché presidente onorario della Bahrain Motor Foundation, Salman bin Hamad Al Khalifa, progettato da Hermann Tilke e finito di costruire subito prima della prima edizione, datata 4 Aprile 2004. Situato in mezzo al deserto, alla periferia della capitale Manama, sin dalla prima edizione viene spruzzato sulle zone sabbiose limitrofe uno speciale spray adesivo, per ovviare al problema della sabbia che il vento tende a trasportare sull’asfalto. Il circuito presenta ben sei possibili configurazioni: l’Endurance Circuit, ovvero la versione più lunga usata dalla F1 solo nel 2010, per festeggiare i 60 anni del Mondiale (6.229 m); il Grand Prix Circuit, cioè quello più utilizzato (5.412 m); l’Inner Circuit; il Paddock Circuit; l’Outer Circuit (che verrà usato la prossima settimana) e anche un ovale piatto.

Vista dall’alto del Bahrain International Circuit (foto da: twitter.com/BAH_Int_Circuit)

Il tracciato è composto da 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra) e tende ad esaltare le caratteristiche di motore delle monoposto, caratterizzato da quattro lunghi rettilinei, intervallati da brusche frenate. Andiamo a percorrere un giro del tracciato bahreinita. Alla fine del rettilineo dei box c’è la prima staccata importante, curva 1, piega lenta a destra e a gomito, in uscita della quale abbiamo una sinistra-destra (curva 2-3), che lancia i piloti sul secondo rettilineo, in fondo al quale abbiamo un altro punto dove è possibile provare a superare (curva 4, a destra). Segue un tratto in discesa molto interessante tecnicamente, con la combinazione 5-6-7 (sinistra, destra, sinistra) che termina con un allungo e la successiva staccata di curva 8, altro tornantino a gomito a destra.

Il layout del Bahrain International Circuit (foto da: en.wikipedia.org)

Dopo un nuovo tratto in accelerazione, stavolta in salita, si scollina e si arriva a due curve impegnative, entrambe a sinistra, la 9 e la 10, quest’ultima lenta e a gomito. I piloti, quindi, si trovano sul rettilineo opposto a quello dei box, alla fine del quale abbiamo i curvoni 11 e 12 (sinistra-destra), ad ampio raggio e in salita, seguiti da curva 13, altra piega medio-lenta verso destra. Entriamo infine nell’ultima sezione della pista: le monoposto percorrono il rettilineo di ritorno, arrivando all’ultima curva a destra, in pratica divisa in due parti (curva 14-15), per poi ritrovarsi sul traguardo.

F1 GP BAHRAIN: ALBO D’ORO

Il Gran Premio del Bahrain si disputa sul circuito di El Sakhir dal 2004 e, tranne che nel 2011, quando l’evento venne annullato a causa del clima di tensione vissuto dal paese arabo, non ha mai abbandonato il calendario. Il pilota più vincente su questo tracciato è Sebastian Vettel, a quota 4 vittorie, mentre la Ferrari guida la classifica dei team, con 6 trionfi. Per quanto riguarda le pole position, Vettel guida con 3 partenze al palo, con Mercedes e Ferrari appaiate tra i team (5). A livello di podi, è Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton guardano tutti dall’alto (8); la Ferrari (14) guida questa speciale classifica tra i team, davanti a Mercedes (12). Infine, riguardo ai giri record, è Nico Rosberg a primeggiare (3), mentre la Ferrari primeggia tra i team (5).

Lewis Hamilton consola Charles Leclerc, al termine dell’edizione 2019 del GP del Bahrain (twitter.com/MercedesAMGF1)

(2004) – El Sakhir – Michael Schumacher (GER, Ferrari)

(2005) – ” ” – Fernando Alonso (SPA, Renault)

(2006) – ” ” – Fernando Alonso (SPA, Renault)

(2007) – ” ” – Felipe Massa (BRA, Ferrari)

(2008) – ” ” – Felipe Massa (BRA, Ferrari)

(2009) – ” ” – Jenson Button (GBR, BrawnGP-Mercedes)

(2010) – ” ” – Fernando Alonso (SPA, Ferrari)

(2011) – Annullata

(2012) – ” ” – Sebastian Vettel (GER, Red Bull-Renault)

(2013) – ” ” – Sebastian Vettel (GER, Red Bull-Renault)

(2014) – ” ” – Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

(2015) – ” ” – Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

(2016) – ” ” – Nico Rosberg (GER, Mercedes)

(2017) – ” ” – Sebastian Vettel (GER, Ferrari)

(2018) – ” ” – Sebastian Vettel (GER, Ferrari)

(2019) – ” ” – Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS